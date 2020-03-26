اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الاختبارات المنزلية للكشف عن كورونا قد تعطى نتائج إيجابية خاطئة بنسبة 47٪

الخميس، 26 مارس 2020 02:00 م
الاختبارات المنزلية للكشف عن كورونا قد تعطى نتائج إيجابية خاطئة بنسبة 47٪ اختبار كورونا المنزلى قد يعطى نتائج خاطئة
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
توصلت دراسة تجريبية من الصين إلى أن بعض اختبارات الفيروس التاجي كورونا Covid-19، يمكن أن تُظهر نتائج إيجابية خاطئة لـ 47 ٪ من العينات . 
 
كتب المؤلفون من جامعة جياوتونج في شيان ، بالصين ، "في الاتصالات الوثيقة لمرضى COVID-19 ، ما يقرب من نصف أو حتى أكثر من" الأفراد المصابين كانوا بدون أعراض، خاصة ام الذين تم الإبلاغ عنهم في فحص اختبار الحمض النووي النشط قد تكون نتائجهم إيجابية كاذبة. 
 
اخطاء فى اختبارات كورونا المنزلية
اخطاء فى اختبارات كورونا المنزلية
 
وفقا لتقرير " الديلى ميل"، يوضح خبير أمريكي إن النتيجة الإيجابية الخاطئة العالية يمكن أن تحدث بسبب تلوثات مجموعة ضعيفة من العينات، ويحذر من أن المعدلات ستكون  مماثلة  إذا حاول الأمريكيون اختبار أنفسهم في المنزل، مثل الصين. 
 
يأتي ذلك بعد أن حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من أنه لا يمكن للشركات بيع مجموعات الاختبار في المنزل مباشرة إلى المستهلكين، على الرغم من أن بعض الشركات الناشئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل في شحنها.
 
 نشر ملخص الدراسة فقط بقسم خاص بالمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، لذا من الصعب تحديد عدد الاختبارات التي ترجمت أو كيف أجريت الدراسة. 
 
ومع ذلك ، قالت الدكتورة سوزان ويتير ، مديرة خدمات علم الأحياء الدقيقة بجامعة كولومبيا ومستشفى المشيخية بنيويورك ، إنها تؤكد مدى حساسية الاختبارات المضللة لـ COVID-19 إذا لم يتم إجراؤها في ظروف محكمة. 
 
 
من ناحية أخرى، سعت الولايات المتحدة لتكثيف الاختبار ، وأدت إلى زيادة الحالة اليومية بالإضافة إلى الانتهاء السريع   عن الاختبارات في المنزل، قبل أن تحذر إدارة الأغذية والعقاقير من هذه النوعيات من الاختبار، ووفقا للدراسة أيضا، من الممكن  أن تلوث هذه العينات في المختبرات حيث يتم تحليلها.
 
 

اختبار كورونا المنزلى

اختبارات كورونا

اخبار فيروس كورونا

كورونا نيوز

FDA

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة