الاختبارات المنزلية للكشف عن كورونا قد تعطى نتائج إيجابية خاطئة بنسبة 47٪

كتبت إيناس البنا

توصلت دراسة تجريبية من الصين إلى أن بعض اختبارات الفيروس التاجي كورونا Covid-19، يمكن أن تُظهر نتائج إيجابية خاطئة لـ 47 ٪ من العينات .

كتب المؤلفون من جامعة جياوتونج في شيان ، بالصين ، "في الاتصالات الوثيقة لمرضى COVID-19 ، ما يقرب من نصف أو حتى أكثر من" الأفراد المصابين كانوا بدون أعراض، خاصة ام الذين تم الإبلاغ عنهم في فحص اختبار الحمض النووي النشط قد تكون نتائجهم إيجابية كاذبة.



اخطاء فى اختبارات كورونا المنزلية

وفقا لتقرير " الديلى ميل"، يوضح خبير أمريكي إن النتيجة الإيجابية الخاطئة العالية يمكن أن تحدث بسبب تلوثات مجموعة ضعيفة من العينات، ويحذر من أن المعدلات ستكون مماثلة إذا حاول الأمريكيون اختبار أنفسهم في المنزل، مثل الصين.

نشر ملخص الدراسة فقط بقسم خاص بالمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، لذا من الصعب تحديد عدد الاختبارات التي ترجمت أو كيف أجريت الدراسة.

ومع ذلك ، قالت الدكتورة سوزان ويتير ، مديرة خدمات علم الأحياء الدقيقة بجامعة كولومبيا ومستشفى المشيخية بنيويورك ، إنها تؤكد مدى حساسية الاختبارات المضللة لـ COVID-19 إذا لم يتم إجراؤها في ظروف محكمة.

من ناحية أخرى، سعت الولايات المتحدة لتكثيف الاختبار ، وأدت إلى زيادة الحالة اليومية بالإضافة إلى الانتهاء السريع عن الاختبارات في المنزل، قبل أن تحذر إدارة الأغذية والعقاقير من هذه النوعيات من الاختبار، ووفقا للدراسة أيضا، من الممكن أن تلوث هذه العينات في المختبرات حيث يتم تحليلها.