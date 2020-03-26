الأمم المتحدة: فيروس "كورونا" يهدد البشرية جمعاء

نيويورك أ ش أ

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أن فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" "يهدد البشرية جمعاء، وذلك خلال إطلاقه "خطة استجابة إنسانية عالمية" تستمر حتى ديسمبر مع دعوة إلى تلقى مساعدات بقيمة مليارى دولار.

وقال جوتيريش - فى مداخلة عبر الفيديو، وفقًا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن "تمويل هذه الخطة بالقدر الكافى سيسهم فى إنقاذ العديد من الأرواح، وفى تزويد الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية بالإمدادات المختبرية اللازمة لإجراء الفحوص اللازمة، وبمعدات طبية لعلاج المرضى، مع حماية العاملين فى مجال الرعاية الصحية".

وأوضح أن الخطة "تتضمن أيضًا تدابير إضافية لدعم المجتمعات المضيفة التى تواصل فتح بيوتها وبلداتها بكل سخاء أمام اللاجئين والمشردين".