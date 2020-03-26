اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 08:43 ص
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الأرجنتين تسجل أكبر عدد حالات إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 26 مارس 2020 08:42 ص
الأرجنتين تسجل أكبر عدد حالات إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب كامل كامل

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سجلت الأرجنتين 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا  في أكبر قفزة في يوم واحد حتى الآن، ليصل إجمالي الحالات إلى 502.

وأكدت وزارة الصحة لأول مرة رصد حالات عدوى محلية، وبلغ عدد الوفيات ثماني حالا، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتخضع الأرجنتين حاليا لحجر صحي إلزامي حتى 31 مارس، كما أن حدودها مغلقة أيضا أمام غير المقيمين خلال نفس الفترة.

فيما أعلنت الصين عدم تسجيل أي حالات جديدة داخل البلاد فيروس كورونا، مؤكدة أن الحالات المصابة تأتى لها من الخارج فقط لا غير.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني يوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نشرت صورة لمريضة متعافية من كوفيد-19 مع عاملين طبيين في مستشفى هاينان العام في هايكو حاضرة مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

كما أعلنت الوكالة الصينية استئناف أعمال بناء مطار جياودونج الدولي في مدينة تشينجداو الساحلية بمقاطعة شاندونج شرقي الصين، بعدما توقف العمل بسبب  تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.

ومع الانخفاض الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين بدأن بكين تخفف من القيود التي تفرضها على المواطنين الصينيين، إلا أنها ما زالت في مرحلة التأهب، حيث ذكر موقع العربية، أنه على الرغم من استمرار حالة التأهب في الصين لمواجهة فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم، بدأ الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء أو الجائحة بالتراجع أو الاستكانة نسبياً في البلاد، وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة، وأن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج. وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.

 


كورونا

فيروس كورونا

الارجنيتن

حالات كورونا

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