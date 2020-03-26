وأضاف هشام - حسبما نقلت وكالة الانباء الماليزية /بيرناما/- أن المتوفى كان قد شارك في تجمع أهل الدعوة مؤخراً. وجاء إلى مستشفى حكومي وتأكدت إصابته بالفيروس يوم 22 مارس وعولج في مستشفى بولاية قدح يوم 23 مارس، ولكن تدهورت حالته الصحية منذ ذلك الحين وأكدت السلطات وفاته في الساعة 4.00 فجر اليوم