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إيران تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 2234 شخصا

الخميس، 26 مارس 2020 11:47 ص
إيران تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 2234 شخصا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت إيران اليوم الخميس ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 2234 شحصا ، والإصابات إلى 29406 جاء ذلك بحسب سكاى نيوز.

فى غضون ذلك قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أمس الأربعاء، إن إيران قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في ظل تجاهل بعض الإيرانيين توجيهات مسؤولي الصحة لاحتواء انتشار المرض. وقال ربيعي للتليفزيون الرسمي "للأسف تجاهل بعض الإيرانيين نصيحة مسؤولي وزارة الصحة وسافروا أثناء عطلة السنة (الإيرانية) الجديدة... هذا قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف "تم حظر كافة الرحلات بين المدن وستتم مواجهة المخالفين بالقانون".

وكانت الصحة الإيرانية سجلت 143 وفاة جديدة أمس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2077 حالة بسبب فيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن لديها معلومات جديدة تشير إلى أن محافظة جيلان قد تكون بؤرة جديدة لفيروس كورونا بعد أن قدم إليها مواطنون من مدينة ووهان الصينية قبل فرض الحجر الصحي.

 
وأشار نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، إلى أن المعلومات الأولية الجديدة تفيد بأن "محافظة جيلان، بالإضافة إلى مدينة قم، قد تكون بؤرة جديدة للفيروس، حيث عاد إليها عدد من المواطنين من مدينة ووهان الصينية قبل فرض حجر صحي عليها".

 


كورونا

كوفيد 19

ايران

فيروس كورونا

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