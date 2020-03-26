إيران تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 2234 شخصا

كتب سمير حسنى

أعلنت إيران اليوم الخميس ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 2234 شحصا ، والإصابات إلى 29406 جاء ذلك بحسب سكاى نيوز.

فى غضون ذلك قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أمس الأربعاء، إن إيران قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في ظل تجاهل بعض الإيرانيين توجيهات مسؤولي الصحة لاحتواء انتشار المرض. وقال ربيعي للتليفزيون الرسمي "للأسف تجاهل بعض الإيرانيين نصيحة مسؤولي وزارة الصحة وسافروا أثناء عطلة السنة (الإيرانية) الجديدة... هذا قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا".