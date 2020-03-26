اليوم السابع
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إصابة اثنين فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بطريق بنها

الخميس، 26 مارس 2020 12:58 م
إصابة اثنين فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بطريق بنها تصادم سيارات - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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شهد طريق بنها المنصورة بمحافظة القليوبية، شلل مرورى بسبب وجود حادث أمام مدخل قرية المنشاة الكبرى، التابعة لكفر شكر بمحافظة القليوبية، مما تسبب فى إصابة اثنين، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة اثنين فى حادث مرورى بسبب تصادم سيارة ربع نقل بموتوسيكل، بطريق بنها المنصورة أمام مدخل قرية المنشاة الكبرى.

 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء عبور اثنان يستقلان دراجة بخارية من عزبة خطاب إلى قريتهم، اصطدمت بهم سيارة ربع نقل قادمة من المنصورة فى اتجاه كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

كما أصيب 9 أشخاص فى تصادم سيارتين فى نفق سندنهور أسفل الطريق الزراعى بمركز بنها، جرى نقل المصابين لمستشفيات بنها الجامعى والتعليمى ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بنفق سندنهور أسفل الطريق الزراعى، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

 

وعلى الفور تم الدفع بسيارات أسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى وبنها التعليمى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

وفى سياق آخر، لقى سائق مصرعه وأصيب 11 طفلا مقيمين بقرية العبادلة مركز طوخ بحادث تصادم بخط 12 ببنها، حيث كان يستقل الأطفال سيارة سوزوكى ذاهبين إلى الحضانة بقرية عربة الرملة قويسنا محافظة المنوفية، فأصطدمت بسيارة ربع نقل مما أسفر عن مصرع السائق وإصابة 11 طفلا تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

 

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بوجود بلاغ بمصرع سائق وإصابة 11 طفلا، أثناء ذهابهم للحضانة بقرية عرب الرملة قويسنا التابعة لمحافظة القليوبية.

 

وعلى الفور انتقل الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وتبين أن الأطفال كانوا يستقلون سيارة سوزوكى لنقلهم إلى الحضانة بقرية عرب الرملة قويسنا التابعة لمحافظة الموفية، فأصطدمت بهم سيارة ربع نقل تابعة لمديرية التعليم بطريق خط 12 بنها، وتبين أن جميع الأطفال مقيمين بقرية العبادلة مركز طوخ، وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة السوزوكى التى كانت تستقل الأطفال وأصيب 11 طفلا تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السائق المتسبب فى الحادث وجارى إزالة آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

 


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