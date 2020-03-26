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إحالة عاطل للجنايات حاز هيروين وأقراصا مخدرة وسقط بهما فى مدينة نصر

الخميس، 26 مارس 2020 03:00 ص
إحالة عاطل للجنايات حاز هيروين وأقراصا مخدرة وسقط بهما فى مدينة نصر هيروين،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات لمحاكمته بعد القبض عليه وبحوزته 15 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر و500 جرام من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة.
 
وكانت وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى، تابعت نشاط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتم ضبط المتهم حال تواجده أسفل مسكنه، وبحوزته الآتى 15000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية من مخدر الهيروين وزنت  500 جرام، مبلغ مالى قدره 13000 جنيه، 3 هواتف محمولة، 2 سيارة". 
 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد، والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 600 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
تأتى تلك الجهود، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ،لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

هيروين

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