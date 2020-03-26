اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 04:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أول فيديو لكارثة تصادم 16 سيارة على الدائرى الإقليمى بالجيزة

الخميس، 26 مارس 2020 03:47 ص
أول فيديو لكارثة تصادم 16 سيارة على الدائرى الإقليمى بالجيزة تصادم 16 سيارة على الدائرى الإقليمى بالجيزة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، أول فيديو لموقع حادث تصادم 16 سيارة ميكروباص ونقل وملاكى أعلى طريق الدائرى الإقليمى فى الجيزة بالقرب من بوابة حلوان.

يأتي ذلك فيما دفعت هيئة الإسعاف بنحو 15 سيارة لنقل المتوفين والمصابين فى الحادث، بعد تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى الطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

حادث الدائرى الإقليمى (2)

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

حادث الدائرى الإقليمى (1)

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 
حادث الدائرى الإقليمى (3)
 
حادث الدائرى الإقليمى (5)
 
حادث الدائرى الإقليمى (6)
 

الدائرى الإقليمى

حادث الدائرى الإقليمى

حادث

تصادم 16 سيارة

حوادث الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

حادث الدائرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين فى حادث تصادم الدائرى الإقليمى

الخميس، 26 مارس 2020 01:12 ص

صور.. إرتفاع عدد المتوفين بحادث الدائرى الإقليمى إلى 18 شخصا

الخميس، 26 مارس 2020 12:46 ص

صور.. مساعد وزير الداخلية للمرور ينتقل لموقع حادث الدائرى الإقليمى بالجيزة

الخميس، 26 مارس 2020 12:27 ص

وفاة 12 شخص و إصابة 11 أخرين فى تصادم 9 سيارات أعلى الدائرى الأقليمى

الخميس، 26 مارس 2020 12:10 ص

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى تصادم 3 سيارات أعلى الدائرى الأقليمى

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى زمن الوباء.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن الوباء.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

أول فيديو لكارثة تصادم 16 سيارة على الدائرى الإقليمى بالجيزة

أول فيديو لكارثة تصادم 16 سيارة على الدائرى الإقليمى بالجيزة

دليل الطلاب للتعلم من المنزل خلال فترة توقف الدراسة.. تعرف عليه

دليل الطلاب للتعلم من المنزل خلال فترة توقف الدراسة.. تعرف عليه

صور.. أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة

صور.. أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة

السكة الحديد: 32 قطارًا "ذهاب وعودة" بين القاهرة والإسكندرية يوميًا طوال أيام الحظر

السكة الحديد: 32 قطارًا "ذهاب وعودة" بين القاهرة والإسكندرية يوميًا طوال أيام الحظر

تعرف على إرشادات المرور لمواجهة الأتربة والرياح المتوقعة على الطرق

تعرف على إرشادات المرور لمواجهة الأتربة والرياح المتوقعة على الطرق

كورونا يصيب رئيس جامعة هارفارد وزوجته ويوقف الدراسة للطلاب ويحولها أون لاين

كورونا يصيب رئيس جامعة هارفارد وزوجته ويوقف الدراسة للطلاب ويحولها أون لاين

الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان

الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

الصحف المصرية.. مصر تفتح خزائنها لمواجهة الوباء.. المصريون فى خندق واحد لمواجهة كورونا.. السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع سلفاكير: دعم مصرى لعملية السلام بجنوب أفريقيا.. الصحة:21 حالة وفاة بكورونا وشفاء 92 مواطنًا

الصحف المصرية.. مصر تفتح خزائنها لمواجهة الوباء.. المصريون فى خندق واحد لمواجهة كورونا.. السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع سلفاكير: دعم مصرى لعملية السلام بجنوب أفريقيا.. الصحة:21 حالة وفاة بكورونا وشفاء 92 مواطنًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة