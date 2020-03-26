أول طفلة تحمل اسم "كورونا" فى الهند.. ووالدها: رمز لتوحيد العالم لمواجهة الشر

كتبت مريم بدر الدين

فى واقعة غريبة، أقدم رجل هندى فى منطقة جوراخبور بولاية أوتار براديش الهندية بإطلاق أسم "كورونا" على طفلته الرضيعة، نسبة إلى فيروس كورونا الذي تحاول الحكومة الهندية التصدى له ففرضت حظر تجول في جميع أنحاء البلاد.

وقالت العائلة أن سبب إطلاق الأسم هو تيمناً بالأثر الإيجابي للفيروس وهو "توحيد" العالم في مواجهة هذا الوباء وقالت العائلة إن الطفلة ستكون رمزاً لوحدة الناس فى الهند لمحاربة الشر

وقالت صحيفة "روزنامه دنيا" الهندية إن والدي المولودة أوضحا أن السبب وراء تلك التسمية أنه رغم أن الفيروس قتل آلاف الأشخاص، وهذا يعد من عيوبه، فإن هناك بعض الفوائد منه مثل أننا نجتمع جميعًا بسببه وهو علامة على تضامن الناس.

وذكرت خالة الرضيعة أن كورونا ولدت، خلال تطبيق حظر تجول، وواجهوا صعوبة بالغة في إحضار أمها إلى المستشفى، وأكدت أنهم قاموا بتسمية الفتاة "كورونا" وأنهم سيستخرجون وثيقة رسمية بهذا الاسم.

وأوضح خال الرضيعة نيتيش تريباثي أنه طلب من والدة الرضيعة تسميتها "كورونا"، وقال إن "ابنت أختنا رمز للوحدة، ففي يوم ولادتها اتحدت الهند كلها وكانت تحارب آفة مثل كورونا".

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة الهند، اليوم الخميس، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى 4 وفيات بسبب هذا الفيروس.

وكان رئيس الوزراء الهندى أعلن فرض الإغلاق التام فى البلاد لمواجهة فيروس كورونا لمدة 21 يوما.

وفى وقت سابق قررت السلطات المعنية فى دولة الهند، توسيع حالة الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليشمل 32 مقاطعة وإقليما اتحاديا.

وألغت السكك الحديدية فى الهند، كل خدمات قطارات الركاب فى البلاد حتى 31 مارس بسبب تفشى فيروس كورونا، وقد أعلنت الهند حظر التجوال فى أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

فيما كشفت هيئات المحامين في المحكمة العليا الهندية، أن السلطات قررت "إغلاق" مباني المحكمة العليا فورا بعد أن تم تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا.