أوقاف القليوبية: عدم فتح المساجد لصلاة الجمعة غدا والمخالف سيتم فصله فورا

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، صباح اليوم، غرفة عمليات المديرية التى تتابع المساجد والزوايا فى ظل القرارات الأخيرة لتنظيم العمل بالمساجد والزوايا من ناحية الغلق ورفع الآذان بالمساجد دون الزوايا، مشيرا إلى أن الجمعة القادمة تؤدى ظهراً بالمنازل، ولا مجال لخطبة الجمعة حتى ولو كانت مسجلة، مع الالتزام برفع آذان الظهر يوم الجمعة مع إضافة عبارة "ألا صلوا فى بيوتكم ظهرا، ألا صلوا فى رحالكم ظهرا".

وأكد "أبو السعود"، في تصريحات صحفية، أنه تم التأكيد على أئمة المساجد والعاملين بها على عدم فتح المسجد تحت أى ظرف ولو كان لفرش المسجد بفرش جديد لمنع أي أمر يدعو للتجمع والتقارب بين الناس تفادياً من نشر عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد وحفاظا على أرواح المواطنين.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، على العاملين بالمساجد والأئمة بضرورة الحفاظ على نظافة المسجد وتطهيره يومياً حتى مع الغلق، كما تم التنبيه على جميع مديرى الإدارات والمفتشين متابعة الأمر بصفة مستمرة وبمنتهي الحزم ورفع المخالفات فوراً إن وجدت، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن إنهاء الخدمة هو مصير كل مقصر ومتهاون في عمله في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

وأشار "ابو السعود"، إلى أننا على يقين أن وطنية وإخلاص القائمين على العمل ستكون سبيل النجاة للخروج من الأزمة الحالية لبر الأمان بعد الانتهاء من مواجهة هذا الفيروس، والعبور بالوطن لبر السلامة.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.