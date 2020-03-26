أمن الدقهلية يضبط 13 قطعة سلاح و 9 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية بالمنزلة

كتب محمود عبد الراضى _ سليم على

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة المنزلة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة عن تحقيق نتائج ايجابية حيث تم ضبط 13 قطعة سلاح نارى وذخائر، وتم ضبط 9 قضايا إتجار فى المخدرات، وضبط 4 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.