أمن الإسكندرية يشدد على غلق المحلات فى موعدها

الإسكندرية أسماء على بدر

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية من تواجدها فى حملات متحركة على كافة الشوارع والاحياء للتأكد من غلق المحلات التجارية فى موعدها فى الساعة الخامسة مساء التزاما بقرار مجلس الوزراء لحظر فتح المحلات التجارية بعد الساعة الخامسة.

وشهدت محافظة الإسكندرية، عصر اليوم ، تجول عدد من السيارات في شوارع شرق المحافظة، مصحوبة بمكبرات صوتية للتنبيه على المواطنين بمواعيد غلق المحلات التجارية والمولات في تمام الساعة الـ5 مساءً حتى الساعة الـ6 صباحاً، بناء على القرارات التي اتخذها رئيس الوزاراء أمس الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا.

وجابت سيارات نقل وخاصة شوارع محافظة الإسكندرية، لتقوم بالتنبيه على المحلات بيع السلع بمواعيد الغلق، وضرورة التزام المواطنين بموعد حظر التجوال الذي أعلن عنه أمس المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، الذي أعلن عن بدأ الحظر من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات.

يذكر أن محافظ الإسكندرية مع الجهات المعنية تنفيذ قرار غلق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية". والتى تم غلقها ابتداءً من اليوم من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات حظر الانتقال وغلق المحال، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف تلك القرارات. مشيرا إلى أنه سيتم معاقبة كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.