اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمن الإسكندرية يشدد على غلق المحلات فى موعدها

الخميس، 26 مارس 2020 06:36 م
أمن الإسكندرية يشدد على غلق المحلات فى موعدها قوات امن -ارشفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية من تواجدها فى حملات متحركة على كافة الشوارع والاحياء  للتأكد من غلق المحلات التجارية فى موعدها فى الساعة الخامسة مساء التزاما بقرار مجلس الوزراء لحظر فتح المحلات التجارية بعد الساعة الخامسة.

وشهدت محافظة الإسكندرية، عصر اليوم ، تجول عدد من السيارات في شوارع شرق المحافظة، مصحوبة بمكبرات صوتية للتنبيه على المواطنين بمواعيد غلق المحلات التجارية والمولات في تمام الساعة الـ5 مساءً حتى الساعة الـ6 صباحاً، بناء على القرارات التي اتخذها رئيس الوزاراء أمس الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا.

وجابت سيارات نقل وخاصة شوارع محافظة الإسكندرية، لتقوم بالتنبيه على المحلات بيع السلع بمواعيد الغلق، وضرورة التزام المواطنين بموعد حظر التجوال الذي أعلن عنه أمس المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، الذي أعلن عن بدأ الحظر من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات.

يذكر أن محافظ الإسكندرية مع الجهات المعنية تنفيذ قرار غلق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية". والتى تم غلقها ابتداءً من اليوم من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات حظر الانتقال وغلق المحال، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف تلك القرارات. مشيرا إلى أنه سيتم معاقبة كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة