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أكثر من 15 ألف وفاة فى أوروبا جراء الإصابة بفيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 08:16 م
أكثر من 15 ألف وفاة فى أوروبا جراء الإصابة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب أيمن رمضان

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أفادت فضائية "فرنس24"، فى نبأ عاجل لها منذ قليل أنها أحصت أكثر من 15 ألف حالة وفاة في "القارة العجوز"، أوروبا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وكان  مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغي، قال إنه على الرغم من أن وضع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" فى القارة العجوز "لا يزال مقلقا جدا"، إلا أن هناك "مؤشرات مشجعة" على تباطئه. ورحب كلوغي بالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها حكومات الدول الأوروبية للحد من انتشار المرض.

وأكد مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنه على الرغم من خطورة الوضع الحالي إلا أن هناك "مؤشرات مشجعة" على تباطؤ في انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" في هذه المنطقة.

وأضاف  هانس كلوغي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من كوبنهاغن "بالرغم من أن الوضع لا يزال مقلقا جدا، لكننا بدأنا نرى مؤشرات مشجعة"،وتابع :"إيطاليا التي تسجل أكبر عدد من الإصابات في أوروبا "بدأت تشهد معدل ارتفاع (بالإصابات) أقل بقليل (من السابق) على الرغم من أنه لا يزال مبكرا القول إن الوباء قد بلغ ذروته في البلاد".

ويضم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية 53 بلدا من الأطلسي حتى المحيط الهادئ، باستثناء روسيا وأندورا. وأحصت المنظمة في هذه المنطقة 220 ألف إصابة و11987 وفاة ناجمة عن الفيروس، وتساوي الإصابات المسجلة في أوروبا نسبة 60% من مجمل الإصابات العالمية، أما الوفيات فتساوي 70% من إجمالي الوفيات، وفق كلوغي.

ورحب كلوغي في الوقت نفسه "بتدابير غير مسبوقة لردع انتشار المرض ووقف انتقال عدوى وباء كوفيد-19 الذي يتيح لنا مزيدا من الوقت ويخفف الضغط على أنظمتنا الصحية"، مضيفاً أنه يتعين تقدير الأثر الدقيق لهذه التدابير التي لها تكلفة اقتصادية واجتماعية.

وقال إن على الحكومات والشعوب أن تعي "الواقع الجديد" الذي خلقته الجائحة وأن تتحضر لاستمرار ذلك لوقت طويل، موضحا "لن يكون الأمر مجرد سباق سريع، بل ماراتون".

 

 


كورونا

كوفيد19

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اوروبا

ايطاليا

منظمة الصحة العالمية

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