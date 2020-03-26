اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 07:35 م
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أطباء صينيون يجرون دراسة للتأكد من أثر كورونا على الصحة الجنسية للرجال

الخميس، 26 مارس 2020 07:00 م
أطباء صينيون يجرون دراسة للتأكد من أثر كورونا على الصحة الجنسية للرجال الخصوبة عند الرجال
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لصحيفة south china post أن أطباء ووهان يخططون لدراسة مطولة  للتأكد من تأثير الفيروس التاجي على هرمون الذكورة، حيث قال الباحثون إن عينات الدم من مرضى Covid-19 في دراسة صغيرة تشير إلى ما يمكن أن يسبب خللاً في الخصية، مؤكدين أن النتائج ليست قاطعة وتتطلب مزيدًا من التحقيق.

 

ويخطط الأطباء في مدينة ووهان بوسط الصين للشروع في دراسة طويلة الأمد لتأثيرات الفيروس التاجي على الجهاز التناسلي الذكري ، بناءً على أبحاث صغيرة تشير إلى أن العامل الممرض يمكن أن يؤثر على مستويات الهرمونات الجنسية لدى الرجال.

وتعد هذه الدراسة هي أول ملاحظة سريرية للتأثير المحتمل لـ Covid-19 ، المرض الذي يسببه الفيروس التاجي على الجهاز التناسلي الذكري  خاصة بين المجموعات الأصغر سنًا.

وقال الباحثون من مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان ومركز هوبى للأبحاث السريرية لتشخيص ما قبل الولادة وصحة الولادة في دراسة نُشرت على منصة أبحاث ما قبل الطباعة medRxiv.org ، إنهم قاموا بتحليل عينات الدم من 81 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 20 و 54 عامًا والذين ثبتت إصابتهم بإيجابية للفيروس التاجي وتم نقلهم إلى المستشفى في يناير.

كان متوسط عمر المشاركين 38 عامًا ، ولم يكن لدى حوالي 90 % منهم سوى أعراض خفيفة تم جمع العينات في الأيام الأخيرة من إقامتهم في المستشفى.

باستخدام العينات نظر الفريق في نسبة هرمون التستوستيرون إلى هرمون ملوتن (T / LH)، يمكن أن تكون نسبة T / LH المنخفضة علامة على قصور الغدد التناسلية ، وهو لدى الرجال خلل في الخصيتين يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاج هرمون الذكورة.

هرمون التستوستيرون هو الهرمون الجنسي الذكري الرئيسي لتطوير الخصائص الجنسية الأولية والثانوية بما في ذلك الخصيتين والعضلات وكتلة العظام وشعر الجسم، تم العثور على هرمون اللوتين في كل من الرجال والنساء  والمعروف بقدرته على تحفيز الإباضة.

 

تشمل الأعراض الشائعة لقصور الغدد التناسلية لدى الرجال ثديًا كبيرًا بشكل غير طبيعي وغيرها من المشاكل الصحية.

قال باحثو ووهان في ورقتهم البحثية الاولى  بما أن أكثر من نصف الأشخاص المصابين بـ Covid-19 كانوا في سن الإنجاب ، فيجب إيلاء المزيد من الاهتمام لمعرفة تأثير فيروس كورونا  على الجهاز التناسلي للذكور .  

وقال الباحثين أن  نتائجهم لم تكن حاسمة وأن عينات الدم لم تكن دليلاً مباشراً على مشاكل الإنجاب لدى مرضى Covid-19 ولكن هناك  عوامل أخرى ، مثل الأدوية واستجابة الجهاز المناعي ، يمكن أن تسبب أيضًا تغيرات في الهرمونات.

قال الباحثون إنهم يخططون لإطلاق دراسة طويلة المدى ، والتي قد تشمل جمع وتحليل عينات الحيوانات المنوية والمقابلات مع مرضى فيروس التاجية.

أشارت الدراسات السابقة إلى أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن يرتبط بـ ACE2 ، وهي خلية بروتينية مستقبلية ، يتركز عدد كبير منها في الخصيتين.

تنبأ لي يوفينغ  أستاذ الطب التناسلي في مستشفى تونججي في ووهان ، في دراسة بأن الخصيتين يمكن أن تصبح هدفا رئيسيا لهجوم فيروسات التاجية.

وقال باحث في مختبر الدولة الرئيسي للطب التناسلي في جامعة نانجينغ الطبية ، إن الملاحظات الجديدة كانت "معلومات ذات قيمة عالية" ولكن ستكون هناك حاجة إلى عينة أكبر لتوضيح النتائج.

فيمكن أن تؤثر العديد من الفيروسات على الخصوبة ، ولكن ليس كل فيروس يمكن أن يسبب وباءً، و قال الباحث "إذا كان التأثير طويل الأمد ، فقد يكون هناك مشكلة".

 

 


كورونا

تأثير كورونا على الخصوبه

تأثير كورونا على الذكوره

فيروس كورونا

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