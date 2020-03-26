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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 26-3-2020 ل

الخميس، 26 مارس 2020 08:30 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 26-3-2020 ل ذهب
كتبت : سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 26-3-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 198.63 ريال سعودى.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو  198.63 ريال  بما يعادل  52.89 $

 

سعر الذهب عيار 22 

بنحو  182.08 ريال  بما يعادل  48.49 $

 

سعر الذهب عيار 21

بنحو 81. 173 ريال  بما يعادل  46.28 $

 

سعر الذهب عيار 18  

بنحو  148.98 ريال  بما يعادل  39.67 $

 

سعر الذهب عيار 14   

بنحو  115.87 ريال  بما يعادل  30.85 $

 

سعر الذهب عيار 12  

بنحو  99.32 ريال   بما يعادل  26.45 $

 

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,177  ريال   بما يعادل  1,645 $

 

سعر جنيه الذهب  

بنحو 1,390 ريال   بما يعادل   370.27 $

 

اسعار كيلو الذهب

بنحو 198.632 ريال  بما يعادل 52,894 $

 

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

 

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

 

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.


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