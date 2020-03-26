أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض سعر الطماطم والكوسة

كتب أحمد حمادة

تشهد أسعار الخضروات اليوم الخميس 26-3 2020، انخفاضا لعدد من الأصناف داخل الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرارا فى السوق وذلك فى ظل زيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع والأصناف.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم انخفضت لتتراوح بين 2-5جنيهات، مقابل 2.5-5.5، بينما سجلت أسعار البطاطس2-3 وسجلت أسعار الفاصوليا 6-8جنيها، وسعر كيلو البصل 3 - 10جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات، انخفض سعر الكوسة ليسجل 4-6 مقابل 5-8 جنيهات، والخيار ما بين 4–5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وانخفاض سعر الثوم ليتراوح بين 3.5-6.5 مقابل 4-7 جنيها، والملوخية بين 3-5 جنيهات، و انخفضت أسعار البسلة لتتراوح بين 4.5 - 5.5 مقابل 8-10 جنيها.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.