أزمة فيروس كورونا تهدد مستقبل 2.7 مليون وظيفة في النقل الجوي

كتبت رحاب نبيل

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم ، وتعليق بعض الدول الرحلات الجوية كأجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس عبر المسافرين ، تواجه شركات الطيران عدة تحديات من بينها قيود السفر وانعدام الطلب على السفر، خاصةً أن الرحلات الجوية الحالية خالية تماماً من الركاب وتقتصر على الشحن فقط.

ووفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الدولي "إياتا" ، هناك حوالي 2.7 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران مهددة بسبب انتشار فيروس كورونا ، وحظر حركة السفر حول العالم ، وكل واحدة منها تدعم حوالي 24 وظيفة أخرى من سلسلة القيمة لقطاع السياحة والسفر.

ووصف ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ، الظروف الراهنة بأنها ستتسبب بنهاية عالم الطيران، ولا يوجد غير فرصة صغيرة للقطاع ألا وهي تقديم الحكومات الدعم المالي وإيقاف أزمات مالية محتملة.

وأكد إن هذه التوقعات حدثت بسبب التطورات الكبيرة التي شهدناها خلال الأيام القليلة والتي تؤثر بشكل كبير على شركات الطيران، ونؤكد دعمنا الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، إلا أنه علينا إدراك أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة شركات الطيران بسرعة، وأن الفشل في تحقيق ذلك الآن قد ينجم عنه خسائر كبيرة تطول حتى لبعد انتهاء الأزمة.