اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 09:58 ص
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6 نصائح لتناول طعام صحى أثناء العمل من المنزل

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:00 ص
6 نصائح لتناول طعام صحى أثناء العمل من المنزل العمل من المنزل
كتبت فاطمة خليل

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مع انتشار فيروس كوورنا اتجهت العديد من المؤسسات نحو العمل من المنزل، لكن هذا الأمر قد يزيد وزنك ويجعلك تتناول الطعام بإفراط أو تتناوله وأنت تعمل، فلا تستطيع السيطرة على كمية الطعام التي تتناولها، في هذا التقرير نقدم 6 نصائح تساعدك على تناول طعام صحى أثناء العمل من المنزل، وفقاً لموقع " كلايفند كلينيك".

نصائح تساعدك على تناول طعام صحى أثناء العمل بالمنزل 

لا تعمل في أو بالقرب من المطبخ

حاول إعداد مكتبك في منطقة ليست بالقرب من المطبخ، حيث أن وجود المكتب بجانب المطبخ يجعلك تذهب وتفتح الثلاجة وتتناول المزيد من الطعام.

قرر أن المرة الوحيدة التي ستكون فيها في مطبخك أثناء يوم العمل هي عندما تكون مستعدًا لتناول وجبة خفيفة أو وجبة من وجباتك الرئيسية، قم بتعليق لافتة على الثلاجة لتذكيرك بأن المطبخ مغلق حتى الوجبة التالية المجدولة.

 

خطط وجباتك بجدول زمني

وخطط لبقية يومك (الاستيقاظ ، والتمرن ، والاستحمام)، وتحديد متى ستأكل طوال اليوم،ذ إذا كنت تعرف أنك تحب تناول الغداء في الظهيرة، فخطط لذلك. تأكد من أنك تتناول الطعام، حيث قد يجعلك العمل تنسى تناول الطعام، قد يكون من الصعب أخذ استراحة لتناول الطعام بالفعل، ولكن من المهم أن تعرف علامات الجوع وأن تدرك أن عدم تناول الطعام يمكن أن يؤثر على يقظتك وإنتاجيتك.

 

ركز على الطعام المتوازن والمغذي

الطعام الصحي يجعلك أكثر إنتاجية، وكذلك يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء وتساعدك على التركيز، كما  أن ما تأكله سيؤثر على مزاجك ومستوى طاقتك.اشرب الكثير من الماء، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الصداع والتعب، وكلاهما ليس جيدًا لإنتاجيتك.

 

كن حذرًا من الإفراط في تناول الكافيين

الإفراط فى تناول الكافيين، حيث قد يسبب الصداع والقلق ومشاكل في الجهاز الهضمي وحتى التعب، استهدف ما لا يزيد عن فنجانين من القهوة يوميًا لتجنب الشعور بالتوتر.

 

لا تشتري الوجبات السريعة

ابذل قصارى جهدك لإبعاد الوجبات السريعة عن منزلك.


العمل من المنزل

تناول طعام صحى اثناء العمل فى المنزل

طعام صحى

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