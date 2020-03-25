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وفيات فيروس كورونا فى العالم تتخطى 20 ألفا معظمها فى أوروبا

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:37 م
وفيات فيروس كورونا فى العالم تتخطى 20 ألفا معظمها فى أوروبا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت وسائل إعلام، أن الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى العالم تتخطى 20 ألفا معظمها فى أوروبا. 

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج، وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.

وفيما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن إيران سجلت 143 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2077 حالة بسبب فيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن لديها معلومات جديدة تشير إلى أن محافظة جيلان قد تكون بؤرة جديدة لفيروس كورونا بعد أن قدم إليها مواطنون من مدينة ووهان الصينية قبل فرض الحجر الصحي.

وفيما أعلن وزير الصحة الكويتى، تعافي 4 مصابين من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 43، وتسجيل 4 إصابات جديدة، وفى هذا السياق وصل عدد حالات الوفاة في الهند بفيروس كورونا إلى 11 حالة، في حين تجاوزت الإصابات 560 حالة.

 

 


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