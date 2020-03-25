وفاة نائب السفير البريطانى فى بودابست بالمجر إثر إصابته بفيروس كورونا

أعلنت الخارجية البريطانية، وفاة نائب السفير البريطاني فى بودابست إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان المتحدث الرسمى لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأربعاء إن جونسون يتمنى الشفاء العاجل للأمير تشارلز فى أعقاب الأنباء التى أفادت بإصابة ولى عهد بريطانيا البالغ من العمر 71 عاما بفيروس كورونا .

وقال المتحدث فى إفادة للصحفيين "يتمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل للأمير " ، كان قصر الأمير تشارلز قال أعلن أن الأمير ظهرت عليه أعراضا "خفيفة" للمرض .