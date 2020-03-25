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وفاة نائب السفير البريطانى فى بودابست بالمجر إثر إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:48 م
وفاة نائب السفير البريطانى فى بودابست بالمجر إثر إصابته بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت الخارجية البريطانية، وفاة نائب السفير البريطاني فى بودابست إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".
 
 
وكان المتحدث الرسمى لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأربعاء إن جونسون يتمنى الشفاء العاجل للأمير تشارلز فى أعقاب الأنباء التى أفادت بإصابة ولى عهد بريطانيا البالغ من العمر 71 عاما بفيروس كورونا.
 
 
وقال المتحدث فى إفادة للصحفيين "يتمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل للأمير"، كان قصر الأمير تشارلز قال أعلن أن الأمير ظهرت عليه أعراضا "خفيفة" للمرض.
 
 
قررت السلطات البريطانية، إنشاء مستشفى جديد بمركز إيكسيل للمعارض بشرق العاصمة البريطانية بطاقة استيعابية قدرها 4 آلاف سرير لاستقبال الحالات الخطرة لمرضى عدوى كورونا.
 
 
وتقدم أكثر من 170 ألف شخص للتطوع في خدمة الصحة الوطنية البريطانية خلال أزمة فيروس كورونا في غضون ساعات بعد إطلاق نداء الطوارئ.
 
 
وأصدر مكتب الأمير تشارلز، الابن الأكبر والوريث للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بيانا بتوضيح حالته الصحية بعد الإعلان رسميا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة.
 

 


كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

الخارجية البريطانية

وفيات كورونا

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