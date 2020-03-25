وصول جثمان وزير الدفاع السودانى إلى الخرطوم

الخرطوم (أ ش أ)

وصل جثمان وزير الدفاع السودانى الفريق أول ركن جمال الدين عمر، الذى توفى صباح اليوم الأربعاء إثر أزمة صحية فاجأته أثناء زيارته لمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، إلى مطار الخرطوم، كان في مقدمة مستقبلي جثمان وزير الدفاع السوداني، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء المجلسين، وقيادات القوات المسلحة، وممثلي أسرة الفقيد.

وجرت مراسم جنائزية رسمية عسكرية للفقيد بمطار الخرطوم.

وكان جموع المسلمين فى جوبا، أدوا صلاة الجنازة على جثمان وزير الدفاع السودانى الفريق أول ركن جمال الدين عمر، الذى توفى صباح اليوم فى جنوب السودان، إثر ذبحة صدرية، وذكرت ذكرت وكالة السودان الأنباء "سونا"، أن جمعة سعيد المستشار السابق للشئون الدينية في جنوب السودان، أم المصلين، مُعددا مآثر الراحل وجهده في مفاوضات السلام، إذ كان اخر نشاط عام له في جوبا رئاسة وفد السودان في جلسة الترتيبات الأمنية.

وشهد الصلاة ممثلو الحركات المسلحة وفرق التفاوض والبعثات الدبلوماسية في جوبا، وتوت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، وبابا ميدان وزير الدولة للاعلام، ممثلان لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت. ونقل الجثمان بعد الصلاة مرة أخرى إلى المستشفى العسكري، لحين اكتمال ترتيبات نقله إلى الخرطوم خلال الساعات القادمة، وعقب الصلاة اقامت سفارة السودان في جوبا عزاء بمقرها. وقد نعى رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء المجلس، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، الذى توفى في مدينة جوبا صباح اليوم الأربعاء. وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، إن "وزير الدفاع، لقى ربه وهو ينافح عن سلام الوطن و استقراره في مفاوضات السلام بجوبا".

وأضاف أن الراحل بذل وقته وجهده وصحته من أجل الوطن، وأسهم من خلال موقعه كوزير للدفاع وكمفاوض عن حكومة السودان، في وضع أسس الترتيبات الأمنيه لسلام دائم وشامل في السودان.

كما نعى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين، ونوابه، وقادة القوات، ومدراء الإدارات، والقادة والضباط والصف والجنود، وكل منسوبى القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السودانى، الذى وافته المنية صباح اليوم بجوبا.

وقال العميد الدكتور ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان نعي، "نسأل الله أن يتغمده برحمته في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء، ويلهم أسرته وأهله الصبر".