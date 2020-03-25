اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير قطاع الأعمال: إعادة إحياء دور النصر للتصدير والاستيراد كذراع تسويقية لمصر فى الخارج

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:58 ص
وزير قطاع الأعمال: إعادة إحياء دور النصر للتصدير والاستيراد كذراع تسويقية لمصر فى الخارج هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الإدارة الجديدة ورؤساء القطاعات بشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
 
ويأتي ذلك بعد يومين من اعتماد الجمعية العامة لشركة النصر للتصدير والاستيراد، قرار تعيين منال محمد سيد عبد المنعم في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للتصدير والاستيراد.
 
وأكد الوزير، فى بيان له اليوم، خلال الاجتماع، على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد وإعادة إحياء دورها الهام في التجارة الخارجية لمصر كذراع تسويقية للترويج للمنتجات المصرية في الخارج، والذي بدأت الوزارة في الإعداد له من خلال تطوير كتالوج إلكتروني يشمل كافة السلع والمنتجات المصرية بهدف التسويق والترويج للصادرات المصرية.
 
وأوضح أنه يجري حاليا إعادة هيكلة شاملة للشركة ضمن الدراسات التي تقوم بها شركة للخدمات الاستشارية الإدارية تشمل الخطط التنفيذية لإعادة هيكلة شركات نقل الركاب والبضائع والتجارة الخارجية التابعة للشركة القابضة للنقل.
 
كما أشار هشام توفيق، إلى أن إعادة إحياة شركة النصر يأتي في إطار تنفيذ مشروع "جسور" الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين في التجارة الخارجية، وتم تدشين الجسر الأول بين العين السخنة ومومباسا في كينيا لدعم وتنشيط التجارة البينية بين مصر ودول شرق أفريقيا.
 
وجدير بالذكر أن منال عبد المنعم قد درست العلاقات الدولية، الاقتصاد والقانون الدولى فى جامعة جنيف - سويسرا، وتتمتع بخبرة كبيرة فى مجال العمل المصرفي، التجارة الدولية، تمويل وتنمية المشروعات خاصة فى مجال الطاقة المتجددة والمنظومات المتكاملة للرى والأعمال الزراعية خاصة فى الدول الأفريقية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمنظمات الاقليمية.
 
كما أنها اشتركت فى العديد من الأنشطة الاجتماعية فى القارة الأفريقية فى مجال تأهيل وتمكين المرأة و الشباب فى الريف، وهى عضو فى المجلس المصرى للشئون الخارجية وشبكة القيادات النسائية الأفريقية.

النصر للتصدير والاستيراد

وزير قطاع الاعمال

هشام توفيق

منال عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة