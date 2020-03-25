اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 10:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية الكويت: استمرار إجلاء مواطنينا بالخارج مرهون بالالتزام بالداخل

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:00 م
وزير خارجية الكويت: استمرار إجلاء مواطنينا بالخارج مرهون بالالتزام بالداخل وزير الخارجية الكويتى أحمد ناصر المحمد الصباح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أن استمرار إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، مرهون بمدى الالتزام بتعليمات السلطات الصحية فى الداخل. 
وشدد الشيخ الدكتور أحمد ناصر – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء بالمركز الإعلامي بقصر السيف – على أن قدرة السلطات الصحية الكويتية على الاستيعاب تصل إلى 3 ألاف شخص، وبناء على ذلك، تم وضع خطة إعادة المواطنين الكويتيين من الخارج، مؤكدا عدم وجود علاقة للقدرة الاستيعابية لأساطيل الطيران في خطة الاجلاء.
وأضاف أن اليوم الأول لعملية إعادة المواطنين الكويتيين من مصر، ولبنان، والبحرين، تم وفقا لما هو مخطط له، مشيرا إلى أن باقي الأفواج سيتم تسييرها وفقا لخطة الموضوعة.
وأوضح الشيخ الدكتور أحمد ناصر، أنه تم تصنيف الدول التي يتواجد بها المواطنون الكويتيون، وفقا لثلاثة تصنيفات، الأول لدول موبوءة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تدهورت بها الأوضاع الصحية وتداعت منظومتها الصحية والسكنية، والثاني للدول التي تشهد تواجدا مكثفا للمواطنين الكويتيين، والتي تضم 11 دولة من بينها مصر، والثالث لدول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن المواطنين الكويتيين المؤمن لهم إقامة في الخارج، ليسوا ضمن الأولويات في عملة الإجلاء، داعيا هؤلاء المواطنين إلى الالتزام بمقار إقامتهم، وكذلك الالتزام بتعليمات السلطات الصحية في الدول التي يتواجدون فيها، حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وكذلك دعوتهم إلى سرعة التواصل مع السفارات الكويتية في تلك الدول.
وأكد أن الإجراءات الحكومية يمكن أن تتغير بين الحين والآخر، وفقا للمتغيرات التي تطرأ كل لحظة، خاصة في ظل تطور الأزمة على مستوى العالم، مثمنا في الوقت نفسه دور الإدارة العامة للطيران المدني في ترتيب إجراءات عودة المواطنين الكويتيين من الخارج.
وأكد وزير الخارجية الكويتي، متابعة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحثيثة لأوضاع المواطنين الكويتيين في الخارج، مشيرا إلى أن البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج تعمل على مدار الـ24 ساعة لرعاية الرعايا الكويتيين في الخارج، خاصة في ظل وجود أكثر من 20 ألف مواطن في الخارج، تقطعت بهم السبل.
ومن جانبه، دعا رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، المواطنين والمقيمين، لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم المساعدة في نشر الإشاعات، والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المزرم أن الإشاعات المتداولة عبر "الواتس آب" في الفترة الحالية، ترهق السلطات الصحية والأجهزة الأمنية، مطالبا الجميع بعدم تداول تلك الاشاعات، لما لها من تأثير سلبي على إدارة الأزمة. 
وأشار رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إلى أنه في حالة اتخاذ الحكومة الكويتية لقرار حظر التجول الكلي، وفقا للمتغيرات التي تطرأ كل لحظة في إدارة الأزمة، سيتم مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بحياة المواطنين والمقيمين، بما فيها تشجيع الجمعيات على توصيل السلع والمستلزمات المنزلية إلى المنازل، داعيا في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين إلى ترشيد الاستهلاك والبعد عن التبذير.


الكويت

كورونا

وزير خارجية الكويت

كورونا فى الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكويت: إيداع جميع المواطنين العائدين للبلاد فى الحجر الصحى الإلزامى

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:00 ص

الخليج يتصدى لفيروس كورونا.. شئون الحرمين تشدد على الالتزام بالمنازل.. حظر تجول بالسعودية والكويت ومحاسبة المخالفين.. الإفراج عن بعض السجناء.. الإمارات تتوسع فى الأسواق الإلكترونية وطرح 22 تطبيقا جديدا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:02 م

برلمان الكويت يغلظ عقوبات مخالفى قانون الأمراض السارية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:38 م

اتحاد مصارف الكويت يقرر تأجيل أقساط القروض ضمن سبل مواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة