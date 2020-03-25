وزير خارجية أمريكا يتهم الصين بحجب معلومات لمواجهة فيروس كورونا عن العالم

كتبت ـ هند المغربى

اتهم مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الصين مع تفشي فيروس كورونا، قائلا إن الحزب الصيني الحاكم يحجب عن العالم المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى بفيروس كورونا، وفق ما جاء بشبكة سكاي نيوز.

وجدد بومبيو، في مقابلة مع برنامج إذاعي اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم، وقال إن هذا "عرّض حقا حياة الآلاف للخطر".

وتابع قائلا: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".

واتهم بومبيو كذلك إيران وروسيا بشن حملات تضليل بخصوص الفيروس، قائلا: "لا تزال حملات التضليل مستمرة من قبل روسيا وإيران إضافة إلى الصين".

وأضاف: "يقولون إنه جاء من الجيش الأميركي، ويقولون إنه ربما بدأ في إيطاليا، كل شيء للتنصل من المسئولية".

وأضاف بومبيو قائلا: "هذه أزمة عالمية مستمرة نحتاج للتأكد من أن كل دولة تتعامل اليوم بشفافية وتتشارك المعلومات عما يحدث بالفعل كي يتسنى للمجتمع العالمي وللرعاية الصحية العالمية وللعاملين في مجال الأمراض المعدية أن يبدأوا معالجة هذا بشكل شامل". مضيفا أنه لا بد من اتخاذ "قرارات في غاية الأهمية"مستقبلا حول هيكل العلاقات الأمريكية الصينية.