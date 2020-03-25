وزير الإعلام: مافيش هزار فى عقوبات المخالفين لقرار الحظر

كتب وليد عبد السلام

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام "أرجوكم ألتزموا الأمر فعلا خطير، ماتقوم به الآن الحكومة هو تطويل أمل البقاء فى المرحلة الثانية، لكى لا ندخل فى السيناريو، أصبح هناك تضاؤل فى حجم الاقتصاد وليس فى مصلحتنا أن تكون هناك خسائر كبيرة فى الأرواح والاقتصاد، وأتمنى مانشفش حد فى الشارع بعد الساعة 7 مساءً، ستطبق العقوبات بدء من الغرامة وصولا للحبس "الأمر مفيهوش هزار".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم الاربعاء، مش على راسنا ريشة عشان تجاملنا منظمة الصحة العالمية ،مشددا على تطبيق الحكومة للعقوبات على كل المخالفين لقرارات الحظر