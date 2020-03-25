وزير الإعلام: "أتمنى ماشوفش حد بعد الساعة 7.. والموضوع مفيهوش هزار"

كتب سمير حسنى

دعا أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، المواطنين بالتزام المنازل قدر الإمكان، مضيفا: "أتمنى ماشوفش حد بعد الساعة 7 ودى صحة الجميع مش المواطن اللى ماشى فى الشارع وفيه إجراءات صارمة لكل من يخالف والموضوع مفيهوش هزار وبعض الدول التى استهترت فى بدايته فقدت السيطرة على هذا الامر.

وقال وزير الاعلام فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، الحكومة اتخذت الإجراءات بشكل تصاعدى والمهم دور المواطن ولازم يستحمل ونقعد فى البيت 15 يوم، وما نعلنه من ارقام يتفق تمام الاتفاق مع ارقام منظمة الصحة العالمية ويوجد لجان تفتيش واحنا مش على راسنا ريشة علشان منظمة الصحة تجاملنا فى الأرقام".