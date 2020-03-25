اليوم السابع
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وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج: ربنا هيحمينا وهيحمى بلدنا ومش هنسيب ولادنا

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:20 م
وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج: ربنا هيحمينا وهيحمى بلدنا ومش هنسيب ولادنا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج
كتب محمود راغب

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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى رسالة للمصريين العالقين بماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة:" احنا معاكوا وبناشد الجاليات هناك مساعدتكم، لافتة إلى أنه يوجد فى بالى 27 عالق ونحن على تواصل دائم للتوصل لخط طيران لعودتهم.

وقامت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال بث مباشر على صفحة الوزارة، بالإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بالمصريين العالقين نتيجة الإجراءات التى اتخذها عدد كبير من دول العالم لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، الشكر لدولة الإمارات لما تقدمه للعالقين هناك، مطمئنه المصريين بالإمارات الذين سقطت إقامتهم:"الإمارات ستجدد هذه الإقامة وستتيح لكم الشرعية الكاملة اطمنوا"، لافته إلى أن الإمارات مخصصة موقع للتواصل مباشرة مع وزارة الخارجية الإماراتية لتسهيل عودة من يحملون الإقامة مرة أخرى فى إشارة منها للمصريين الذين يحملون إقامة بالامارات وعالقين فى دولة أخرى.

ووجهت وزيرة الهجرة رسالة للمصريين بالخارج، قائلة:" ربنا هيحمينا وهيحمى بلدنا ونمر بظروف صعبة لم نكن نتخيلها ولكن تأكدوا ربنا عادل ورحيم وهينصرنا وهنعدى الأزمة وشغالين  بقلب الأب والآم واحنا معاكوا ومش بنسيب ولادنا فى الخارج ".


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