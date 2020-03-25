اليوم السابع
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وزيرة الهجرة للكيانات المصرية بالخارج: راعوا المصريين العالقين ولبوا طلباتهم

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:40 م
وزيرة الهجرة للكيانات المصرية بالخارج: راعوا المصريين العالقين ولبوا طلباتهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج
كتب محمود راغب

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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إننا نعيش فى ظروف استثنائية، قائلة:" عشان نقدر نطلع طائرة لإجلاء العالقين لابد من موافقة الدول الأخرى"، مناشدة الكيانات المصرية فى الخارج:"عليكم دور فى تجميع الأعداد لحصر عدد العالقين بكل دولة بالخارج وإبلاغ غرفة عمليات الوزارة".

 

كما ناشدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال بث مباشر للمصريين فى الخارج على صفحة الوزارة،

للإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بالمصريين العالقين نتيجة الإجراءات التى اتخذها عدد كبير من دول العالم لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، الكيانات المصرية بالخارج، قائلة:"هناك من المصريين العالقين بالخارج لم نستطيع التوصل لهم لبعد المسافات وعدم وجود خط طيران فى ظل تلك الظروف فبطلب منكم تراعوهم وتشوفوا طلباتهم ونساعد بعضنا ونورى العالم جدعنه المصريين".

 

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك مصريين عالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية بعضهم من الطلبة وآخرين زيارات عائلية، لافته إلى أنها تواصلت مع وزير الطيران بشأن إمكانية عودتهم حيث كشف أن هناك محطتين قد نستطيع من خلالهم إجلاء العالقين هناك وهم واشنطن ونيويورك.

 

وأكدت وزيرة الهجرة أنها تلقت أيضا رسائل من المعلمين فى الكويت الراغبين فى العودة، قائلة لهم:" نحترم طلبكم فى الرغبة للعودة لأرض الوطن ولكن الأولوية للعالقين اللى ملهمش أى حته يروحوها"، لافته صورة ابلاغ العالقين هناك السفارة المصرية بالكويت.

 

ووجهت وزيرة الهجرة رسالة للعالقين والمصريين بالسعودية، قائلة:" عايز اطمن المصريين هناك وبناء على طلبات جتلنا بنزولهم مرة أخرى تواصلت الخارجية المصرية مع الخارجية السعودية وطالبنا برحلات لعودة المصريين الراغبين العودة هناك واطمئنوا".

 


الهجرة

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