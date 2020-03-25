وزيرة الصحة: الأسابيع الثلاثة المقبلة مهمة جدا فى إطار مواجهة فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الأسابيع الثلاثة المقبلة مهمة جدا فى إطار مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرى الإعلام والصحة اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة والسكان، وجهت المواطنين بالبقاء فى المنزل اذا شعر الشخص بالمرض أو إذا كان مصابا بالحمي والسعال وصعوبة التنفس مشيرة إلى ضرورة الإتصال علي الخط الساخن 105 أو 15335 وسيتم تقديم المساعدة الطبية سريعا بتوجيه المواطن إلى مرفق الرعاية الصحية المناسب .

وقالت وزارة الصحة والسكان أن توجيهك للمنشأة الطبية المناسبة سيساهم فى حمايتك ومنع انتشار الفيروسات وسائر أنواع العدوي .

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان فى منشوراتها التوعوية حول فيروس كورونا أن تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولي من شأنة أن يقتل الفيروسات التى قد تكون علي يدك

وحذرت وزارة الصحة والسكان من تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون .

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التعليمات التي يجب على المواطنين اتباعها مع ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتى جاء فى مقدمتها تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية. للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، يجب ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بين المترددين علي ماكينات الصراف الآلي أثناء عملية الإنتظار مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان ، كما طالبت الصحة بتفعيل خدمات البنك الإلكترونية عوضا عن ماكينات الصراف الآليى إن أمكن .