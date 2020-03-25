وزارة التموين: صرف 98% من مقررات شهر مارس حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مارس الجارى، وأنه جرى صرف أكثر من 98% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيهًا.

كانت الوزارة أكدت توافر كميات كبيرة من السلع التموينية، خاصة السلع الأساسية وتكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، بجانب أيضًا توفير كميات من كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" فى كل المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتواصل المصانع بشركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنتاج كميات كبيرة من الكحول لاستخدامه كمطهر بنسبة تركيز 70% كحول مع بعض الألوان والروائح، وسيتم طرحها بمنافذ شركتى الجملة " العامة والمصرية " كما سيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين ومن ضمن منتجات شركة السكر مثل منتج " 555" ومنتج لافندر وسيتم طرحها فى عبوات 250 ملى بسعر38 جنيها للعبوة أوعبوة 125 ملى بسعر 24 جنيها.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد استعدت لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وكافة المحافظات النائية، منعًا لحدوث أى أزمات فى حالة تعطل سير السيارات المحملة بالسلع إلى هذه المحافظات خلال حدوث الأمطار والسيول، حيث يتم توفير جميع السلع، خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن، وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيها وزاريا رقم 8 بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، وذلك بسب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وكإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأن خصم المتوفاة من بطاقات التموين يتم إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة مع إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات "جديدة، فصل اجتماعى، تحويل".