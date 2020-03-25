اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

هل ممكن الأم المصابة بفيروس كورونا ترضع أطفالها؟.. اعرف الإجابة

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:53 م
هل ممكن الأم المصابة بفيروس كورونا ترضع أطفالها؟.. اعرف الإجابة رضاعة الأطفال - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، إنه من الممكن أن ترضع ألم المصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" أطفالها، لكن بشروط التدابير الصحية اللازمة.

وأجاب الصندوق على سؤال: "هل ممكن الأم المصابة بكوفيد-19 ترضع أطفالها؟، قائلا: "نعم، ممكن إن النساء المصابات بكوفيد-19 يرضعن أطفالهن، ومهم الالتزام بالتدابير الآتية.. وضع كمامة إذا توفرت، غسل اليدين قبل لمس الرضيع وبعد لمسه، تنظيف الأسطح اللى بيلمسوها وتعقيمها بشكل مستمر".

صندوق الأمم المتحدة للسكان
صندوق الأمم المتحدة للسكان

من ناحية أخرى، قال مدير الصحة العامة فى إنجلترا (PHE) أن مجموعات الاختبار المنزلى لمدة 15 دقيقة لفيروس كورونا ستتاح للجمهور البريطانى فى غضون أيام, وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية. وسيتم بيع الآلاف من الاختبارات فى الشارع الرئيسى أو سيتم توصيلها من قبل أمازون للأشخاص الذين يعانون من الأعراض ويتم عزلهم ذاتيًا فى الأسبوع المقبل.

وقالت البروفيسور شارون بيكوك، مدير خدمة العدوى الوطنية فى PHE، لأعضاء لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجرد انتهاء الاختبارات، "سيتم توزيعهم على المجتمع".

وقال وزير الصحة مات هانكوك أن حكومة المملكة المتحدة اشترت ملايين الاختبارات يوم الثلاثاء وطلبت ملايين أخرى.

يتضمن اختبار الأجسام المضادة وخز الإصبع وتحليل قطرة دم فى جهاز يشبه اختبار الحمل. وسيعرف الشخص الذى يستخدمه إذا كان لديه مرض كوفيد-19 ليتمكن من التصرف وفقًا لذلك.

وقالت بيكوك أن الاختبارات ستكون متاحة "بشكل مطلق" فى غضون أيام، بدلاً من أسابيع أو شهور.

وقالت: "تم شراء عدة ملايين من الاختبارات لاستخدامها. إنها منتجات جديدة تمامًا. ,بمجرد اختبارهم هذا الأسبوع ووصول الجزء الأكبر من الاختبارات، سيتم توزيعها على المجتمع."

سيتمكن العاملون الرئيسيون، بمن فيهم أطباء وممرضات الخدمة الصحية الوطنية، من اتخاذ قرارات أسرع بشأن العزل الذاتى أو العودة إلى العمل على الخطوط الأمامية للوباء باستخدام مجموعة الاختبار الجديدة.


كورونا

الام المرضعة

الرضاعة

كوفيد 19

كورونا مصر

فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية تعلن حالة الطوارئ الصحية لمكافحة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:34 م

فندق سويسرى يقدم "حجر صحى" 5 نجوم.. الخدمة تشمل اختبار كورونا مقابل 500 دولار

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:33 م

لا يرى بالعين المجردة.. كم يبلغ حجم فيروس كورونا؟

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:30 م

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:23 م

رئيس وزراء بريطانيا يتمنى للأمير تشارلز الشفاء العاجل من فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة