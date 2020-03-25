اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 10:38 ص
خالد صلاح
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نيكي يحقق أكبر مكسب منذ 2008 بفضل ارتفاع وول ستريت وتحفيز أمريكي

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:25 ص
نيكي يحقق أكبر مكسب منذ 2008 بفضل ارتفاع وول ستريت وتحفيز أمريكي المؤشر نيكى
رويترز

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قفز المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 8% اليوم الأربعاء، مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 2008، بعد أن حققت وول ستريت انتعاشة كبيرة وتوصل مشرعون أمريكيون ومسؤولون بإدارة ترامب إلى اتفاق بشأن مشروع قانون لتحفيز ضخم.
 
وأغلق المؤشر نيكي عند 19546.63 نقطة بعد أن سجل أكبر تقدم في يوم واحد منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في أكتوبر تشرين الأول 2008.
 
وربح المؤشر 18 % في الجلسات الثلاث الماضية، مدفوعا بمجموعة من العوامل الإيجابية.
 
وعلاوة على تحفيز أمريكي ضخم، أطلقت مشتريات لبنك اليابان المركزي وأيضا من جانب صندق معاشات التقاعد في البلاد على الأرجح عمليات تغطية للمراكز المدينة.
 
وأشاع نبأ تأجيل دورة طوكيو للألعاب الأولمبية إلى العام القادم بدلا من إلغائها حالة من الارتياح بينما ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 55 % في الجلسات الثلاث الماضية بفضل عملية إعادة شراء أسهم قياسية وخطة لبيع أصول.
 
لكن المؤشر القياسي منخفض نحو 19% منذ ذروة سجلها في 17 يناير، مما يبرز الأزمة الصحية غير المسبوقة التي أحدثت اضطرابا كبيرا في الاقتصاد العالمي وحياة الملايين مع إجبار العديد من الدول على إعلان حالات عزل.
 
وفي وول ستريت، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 11.37% أمس مسجلا أكبر مكسب في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ 1933.
 
وصعد سهم دنتسو جروب،وهي الوكالة الرئيسية في اليابان للتسويق لدورة الألعاب الأولمبية، 11.7 وقفز سهم أسيكس لصناعة الملابس الرياضية 17.5%.
 
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 6.9%، محققا أكبر ارتفاع يومي في أربع سنوات إلى 1424.62 نقطة. وصعدت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.

المؤشر نيكي

وول ستريت

بورصة طوكيو

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