اليوم السابع
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ننشر أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم بالمؤبد والمشدد بـ"خلية داعش الجيزة"

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:13 م
ننشر أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم بالمؤبد والمشدد بـ"خلية داعش الجيزة" المتهمين فى قضية خلية داعش الجيزة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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ينشر "اليوم السابع" أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة، من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الأربعاء، لاتهماهم  باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".

والمتهمين الصادر يحقهم حكما بالمؤبد محمود طوسون، مصطفى سيد، كرم محمد نجيب.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالمشدد 15 سنة هم محمد أحمد ماهر، عمرو إسماعيل حنفى، مختار عفيفى، على إبراهيم.

كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضى وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازين لاسلكي تردد فوق العالي والتي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.

فى 23 ديسمبر استمعت المحكمة لمرافعة النيابة وجاء فيها: المجتمع ذاق مرارة الإرهاب، لقد أصبح الإرهاب موجة ضد الدولة، تقف خلفه فئة باغية، عصابة ترافق الشيطان، عصابة أعضاؤها على قناعة بأفكار شاذة، نهجت عقيدة إرهابية، لا دخل لها بالشريعة الإسلامية.


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