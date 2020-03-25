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نقيب أطباء بني سويف: مستعد لتقديم زيارات منزلية بالمجان خلال الحظر

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:52 م
نقيب أطباء بني سويف: مستعد لتقديم زيارات منزلية بالمجان خلال الحظر نقيب أطباء بني سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أكد الدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء ببني سويف استعداده لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين من خلال الزيارات المنزلية أثناء ساعات حظر التجوال الذي فرصته الحكومة وبدأت المحافظات تنفيذه في  السابعة من مساء الأربعاء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف هارون في تصريحات له : " نظرا لما يمر به أهلنا  فى خلال ساعات الحظر، وبما لى من رخصة واستثناء كطبيب يتيح لي حرية التحرك خلال الحظر  ، فأنا مستعد لتقديم كافة الزيارات المنزلية مجانا لكل حالات الطوارئ قدر استطاعتي، سائلا الله عز وجل أن يرفع البلاء عن البلاد.

وأوضح هارون أن تخزين الكمامات والجوانتيات والمطهرات واحتكارها  لبيعها بأسعار مرتفعة يعد جريمة أخلاقية في ظل تضافر الجهود وتكاتف الجميع قيادة و شعبا وحكومة، لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مطالبا من يشترون  هذه المستلزمات بأموالهم  للتبرع بها،أو ما لدي الصيادلة ويريدون التبرع بها أيضا، من الأفضل تسليمها إلي النقابة بمقرها بنادي الأطباء بكورنيش النيل  بمدينة بني سويف العاصمة، وذلك لتوزيعها علي الطاقم الطبى " أطباء وتمريض" بالمستشفيات لأنهم يتعاملون مباشرة مع الحالات، ما يجعلهم عرضة للإصابة بالمرض، علاوة على ضرورة  عدم توزيع أي مطهرات أو كمامات على المواطنين سوي بإشراف من مسئولي الشؤون الوقائية بمديرية الصحة.

وأشار هارون إلي حرصه وزملاءه أعضاء مجلس النقابة الفرعية على زيارة مدراء المستشفيات و الطاقم الطبى الذين يتعاملون مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا يوميا، لرفع معنوياتهم وتحفيزهم على بذل مزيد َن الجهد،  إذ يضربون أروع الأمثلة في عملهم أثناء الأزمة دون ضجيج، وهم في أمس الحاجة إلى  كلمات شكر و ثناء على جهدهم وإخلاصهم في العمل .

بدأت محافظة بني سويف في تنفيذ حظر التجوال في السابعة مساء من خلال تجول سيارات الشرطة وضباط وأفراد أقسام ومراكز الشرطة بمدن و مراكز  المحافظة  في الشوارع، للاطمئنان على إغلاق المحال والأماكن التي يشملها قرار الحظر وخلو الشوارع من العمارة سوي من تم استثنائهم من الحظر مثل الأطباء والإعلاميين.

 

 

 

 


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