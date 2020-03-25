اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان: 740 طبيبا سجلوا بفرق مكافحة كورونا بالمحافظات حتى الآن

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:05 م
نقابة أطباء الأسنان: 740 طبيبا سجلوا بفرق مكافحة كورونا بالمحافظات حتى الآن الدكتور إيهاب هيكل عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن 740 طبيب وطبيبة أسنان  سجلوا بفرق مكافحة وباء كورونا المستجد، COVID19، بالمبادرة التى أطلقتها النقابة  لتشكيل فرق من أطباء الأسنان بكافة محافظات مصر.
 
وأضاف هيكل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة شكلت غرفة لإدارة الأزمة، تضم أعضاء هيئة المكتب "الدكتور محمد بدوي الأمين العام، الدكتور هشام عبد الناصر أمين الصندوق المساعد، الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد، الدكتور حسين عبد الهادي أمين الصندوق، ومن أعضاء المجلس: الدكتور محمد علاء، والدكتور إيهاب هيكل، وذلك لاستقبال شكاوى الأعضاء الخاصة بنقص المستلزمات الوقائية، من خلال رقم واتس آب، لغرفة العمليات: 01061551450، لتلقي المستجدات والشكاوي.
 
وأضاف: أن حوالى ألف طبيب أسنان على مستوى الجمهورية سجلوا لطلب مستلزمات للحصول على أدوات الوقاية "جوانتيات، ماسكات، مطهرات"، موضحا أن ذلك سيتم بالتعاون مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات، وسيتم شحن المستلزمات بداية من اليوم، وخلال الأيام القادمة لكل المحافظات توفيرا لوقت الأطباء، موجها الشكر للشركات التي ساهمت بدور فعال في حل الأزمة، مؤكدا على استمرار تلقى الطلبات من الشركات الراغبة بتوفير مستلزمات الوقاية للمساهمة في حل الأزمة.
 
وأشار إلى أن النقابة ستخاطب فرع شمال شرق الدلتا بهيئة التأمين الصحى، لطلب اتباع تعليمات وزارة الصحة، وقصر الخدمات المقدمة بعيادات الأسنان التابعة للفرع على الطوارئ فقط، لورود شكوى باستمرار العمل بعيادة التركيبات المتحركة بوحدة الفردوس بالمنصورة.
 
كان الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، قد أعلن عن إطلاق النقابة لمبادرة لتشكيل فرق من أطباء الأسنان بكافة محافظات مصر، وأنها تعمل على جمع البيانات والتوزيع الجغرافي للأطباء الراغبن في العمل، حتى يتم تنظيمهم في مجموعات ثم تدريبهم بالتعاون مع أطباء متخصصين فى مكافحة العدوى من الاطباء البشريين، للقيام على مواجهة الازمة حتى يكون أطباء الأسنان مستعدين لاداء الدور المنوط بهم إذا ما تفاقمت الأوضاع، وذلك بهدف استغلال كافة الطاقات البشرية المؤهلة لمكافحة العدوى.
 
 
 
 
 

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