نسبة الشفاء من فيروس كورونا تتجاوز 40% فى كوريا الجنوبية

كما أوضحت البيانات الصادرة عن المركز أن نسبة الشفاء بلغت 3.71% في 11 مارس لكنها ارتفعت إلى 10.21% في 15 مارس، ووصلت إلى 32.7% في يوم الأحد الماضي.

وتتوقع السلطات الصحية في كوريا الجنوبية الشفاء التام لمئات المرضى على الأقل وخروجهم من الحجر الصحي على مدى الأسابيع القليلة المقبلة حيث وصلت معظم الحالات المؤكدة في البلاد، والتي حدثت قبل شهر، إلى فترة النقاهة مؤخرا.

وقالت إن 80% من مرضى فيروس كورونا المستجد يعانون من أعراض خفيفة ولا يحتاجون إلى علاج مكثف.

وبلغ معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى حوالي 1.38% حتى أمس الثلاثاء، وفقا لبيانات المركز.

يُشار إلى أن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية تعد أقل من متوسط معدل الوفيات البالغ نسبته (4.9%) والذي حسبته منظمة الصحة العالمية، بينما جاء معدل الوفيات في إيطاليا (أكثر من 9%).

وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، تعافت امرأة كورية جنوبية تبلغ من العمر 93 عاما تماما من فيروس كورونا المتسجد وخرجت من الحجر الصحي.