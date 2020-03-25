نسبة الشفاء من فيروس كورونا تتجاوز 40% فى كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات رسمية صدرت عن مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تجاوزت 40% فى البلاد، وكان المركز (حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية) قد أعلن أن البلاد أبلغت، منذ أول تفشي لفيروس كورونا المستجد في يوم 20 يناير، عن 9,137 حالة إصابة مؤكدة حتى اليوم الأربعاء وتعافى من بينهم 3,730 مصاب، أو ما تصل نسبته على وجه الدقة 40.8% تماما وتم رفع الحجر الصحي عنهم.
كما أوضحت البيانات الصادرة عن المركز أن نسبة الشفاء بلغت 3.71% في 11 مارس لكنها ارتفعت إلى 10.21% في 15 مارس، ووصلت إلى 32.7% في يوم الأحد الماضي.
وتتوقع السلطات الصحية في كوريا الجنوبية الشفاء التام لمئات المرضى على الأقل وخروجهم من الحجر الصحي على مدى الأسابيع القليلة المقبلة حيث وصلت معظم الحالات المؤكدة في البلاد، والتي حدثت قبل شهر، إلى فترة النقاهة مؤخرا.
وقالت إن 80% من مرضى فيروس كورونا المستجد يعانون من أعراض خفيفة ولا يحتاجون إلى علاج مكثف.
وبلغ معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى حوالي 1.38% حتى أمس الثلاثاء، وفقا لبيانات المركز.
يُشار إلى أن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية تعد أقل من متوسط معدل الوفيات البالغ نسبته (4.9%) والذي حسبته منظمة الصحة العالمية، بينما جاء معدل الوفيات في إيطاليا (أكثر من 9%).
وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، تعافت امرأة كورية جنوبية تبلغ من العمر 93 عاما تماما من فيروس كورونا المتسجد وخرجت من الحجر الصحي.
من جانب أخر أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، أنها رتبت لسلسلة من الرحلات الجوية المستأجرة لمساعدة نحو 780 من مواطنيها على العودة من بيرو وإيطاليا خلال الأسبوع المقبل، بعد أن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في هاتين الدولتين.
وقال مسئول في الخارجية رفض كشف أسمه (حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية)، اليوم /الأربعاء/ - إن 202 مواطن كوري جنوبي يتواجدون في بيرو، بما في ذلك السياح والمتطوعون في وكالة المساعدة الدولية الكورية (كويكا)، سوف يغادرون من مدينة "ليما" إلى العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي" في رحلة جوية مستأجرة تنظمها الحكومة، قبل أن يعودوا من هناك في نفس الرحلة إلى وطنهم.
ومن المتوقع أن يصلوا إلى مطار إنتشون الدولي بالعاصمة الكورية "سول" يوم السبت الماضي.
وفي هذا الشأن، أضاف المسئول: "أن الحكومة رتبت أيضا رحلتين مستأجرتين لإجلاء 581 مواطنا من إيطاليا، بما في ذلك أفراد أسرهم من الإيطاليين".
ومن المقرر أن تعود الطائرة الأولى التي تقل 151 شخصا من روما يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وستعود الطائرة الثانية في اليوم التالي من مدينة ميلانو.
وتابع المسئول الكوري: "أن حوالي 170 من الكوريين في منغوليا يمكنهم العودة إلى بلادهم في نهاية هذا الأسبوع في رحلة أو رحلتين من هذا القبيل .. كما أن سبعة مواطنين كوريين في رواندا ربما يمكنهم العودة في رحلة مستأجرة رتبتها الولايات المتحدة للعودة إلى الوطن".
جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تجري محادثات مع حكومات الدول الأجنبية لترتيب رحلات غير منتظمة، للمساعدة في إعادة المواطنين الكوريين العالقين هناك، بعد تعليق عمليات الطيران لوقف انتشار الفيروس.
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