نجيب ساويرس ساخرا: الأطباء النفسيين ومحامين الطلاق أكثر المستفيدين من كورونا

كتب خالد إبراهيم

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، بشكل ساخر على العزل فى المنزل، وعدم الخروج منه، تفاديا للعدوى بفيروس كورونا المنتشر عالميا فى الوقت الحالى، حيث سخر من البقاء فى المنزل، متحدثا عن المستفيدين من "كورونا".

وقال نجيب ساويرس عبر حسابه على "تويتر"، "الوحيدين اللى هيستفادوا من الوباء ده الأطباء النفسيين و محامين الطلاق"



نجيب ساويرس على تويتر

وكان ساويرس قد علق على مطالبات البعض له بالكشف عن حجم تبرعاته الخيرية فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث رفض الإفصاح عن تفاصيل تبرعاته، مطالبًا الناس بالبدء بأنفسها والتبرع دون الخوض فى تعليقات غير مفيدة.

وقال نجيب ساويرس، فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أرجو من كل اللى بيسألونى أو يطلبوا منى التبرع لأزمة الكورونا أن يبدؤا بنفسهم الأول ويتبرعوا كل حسب مقدرته.. أما أنا فمش هعلن على اللى اتبرعت بيه لأنى ضد الإعلان.. وده بينى وبين ربنا بس.. وارحمونا من التعليقات غير المفيدة".

ويأتى هذا بعدما لبى رجل الأعمال نجيب ساويرس، دعوات البقاء فى المنزل، تفاديا للإصابة بفيروس كورونا، والمنتشر حاليا فى كافة أنحاء العالم، حيث دعا الكثيرون إلى ضرورة البقاء فى المنزل خوفا من العدوى، ورغم استجابة ساويرس لهذه الدعوات، إلا أنه أعرب عن استياءه بسبب "الزهق والحبسة" من الجلوس فى المنزل.