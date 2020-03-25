اليوم السابع
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"مياه البحر الأحمر": كسر بالخط الرئيسى فى رأس غارب وأعمال الصيانة جارية

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:35 ص
"مياه البحر الأحمر": كسر بالخط الرئيسى فى رأس غارب وأعمال الصيانة جارية كسر خط مياه-ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، المواطنين بمدينة رأس غارب شمال المحافظة بترشيد استهلاك المياه نظرا لعدم ضخها صباح اليوم لوجود كسر بخط الكريمات المغذى للمدينة، حيث أكدت الشركة أن فرق الصيانة التابعة لها تقوم بأعمال الصيانة فى الخط لإعادة ضخ المياه.

من جانب آخر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، اليوم عن حملاتها لتطهير وتعقيم كافة مواقع الشركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والشركة القابضة.

وأكدت الشركة فى بيان لها أن تم تطهير وتعقيم جميع مقرات الشركة بجميع مدن المحافظة، ومراكز خدمة العملاء بجميع الفروع، وكذلك المحطات والروافع بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعامل بالشركة.

وأوضح البيان أن الشركة قامت بتوفير وسائل الوقاية للعاملين خاصة المتعاملين مع الجمهور، كما تم توزيع ملصقات التوعية ونشر الإجراءات الوقائية بين العاملين مع التوجيه بالالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

وكان أيضا ذكر بيان صادر من مجلس مدينة رأس غارب، أمس أن قامت فرق التعقيم بالوحدة المحلية بغارب، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب بتطهير وتعقيم جميع الشوارع بمدن المحافظة، حيث أكد اللواء ايهاب رافت رئيس المدينة، أنه جارى استكمال أعمال تطهير وتعقيم شوارع المدين بالتنسيق مع اللواء عبد الحكيم عبادى مدير الفرع الشمالى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لجميع الشوارع الطولية والعرضية والفرعية للمدينة بمادة مطهرة.

وأضاف رئيس مدينة غارب أنه تم اليوم تطهير الشوارع بدءا من نادى العاملين مرورا بميدان المجمع التجارى ثم شارع الحرية حتى مدخل المدينة الشمالى ، مشيرا انه سيتم تطهير جميع شوارع المدينة الرئيسية والجانبية والفرعية تباعا.


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