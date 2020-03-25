مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

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ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

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ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلىمواقيت الصلاة فى القاهرةموعد صلاه الفجر 4:26 صتوقيت صلاة الظهر 12:01 صميعاد صلاة العصر 3:30موعد صلاة المغرب 6:10ميعاد صلاة العشاء 7:27مواعيد الصلاة فى الإسكندريةموعد صلاة الفجر 4:29 صتوقيت صلاة الظهر 12:06موعد صلاة العصر 3:35توقيت صلاة المغرب 6:15 مموعد صلاة العشاء 7:33 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةموعد صلاة الفجر 4:21توقيت صلاة الظهر 11:57 مموعد صلاة العصر 3:26 مميعاد صلاة المغرب 06: 6 متوقيت صلاة العشاء 7:24 ممواعيد الصلاة فى شرم الشيخموعد صلاة الفجر 4:16 صتوقيت صلاة الظهر 11:49موعد صلاة العصر 3:18توقيت صلاة المغرب 5:58 مموعد صلاة العشاء 7:13 ممواقيت الصلاة فى أسوانموعد صلاة الفجر 4:25 صتوقيت صلاة الظهر 11:55 صموعد صلاة العصر 3:23 متوقيت صلاة المغرب 6:04 مموعد صلاة العشاء 7:17ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلىمكةموعد صلاة الفجر 5:00 صتوقيت صلاة الظهر 12:27 مموعد صلاة العصر 3:52 مموعد صلاة المغرب 6:36 مميعاد صلاة العشاء 7:46 مالمدينة المنورةموعد صلاة الفجر 4:58 صتوقيت صلاة الظهر 12:27 مموعد صلاة العصر 3:55 مموعد صلاة المغرب 6:39 متوقيت صلاة العشاء 7:48 مالرياضموعد صلاة الفجر 4:29 صتوقيت صلاة الظهر 11:59 صموعد صلاة العصر 3:26 مميعاد صلاة المغرب 6:10 مموعد صلاة العشاء 7:20 ممواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمانموعد صلاة الفجر 4:11توقيت صلاة الظهر 11:46 مميعاد صلاة العصر 3:15 مموعد صلاة المغرب 5:56موعد صلاة العشاء 7:12 ممواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبىموعد صلاة الفجر 4:59 صتوقيت صلاة الظهر 12:29 مموعد صلاة العصر 3:56 متوقيت صلاة المغرب 6:36 مموعد صلاة العشاء 7:50 ممواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباطموعد صلاة الفجر 4:53 صتوقيت صلاة الظهر 12:34 مموعد صلاة العصر 4:03 متوقيت صلاة المغرب 6:44 مموعد صلاة العشاء 8:04مواقيت الصلاة بالكويتتوقيت صلاة الفجر 4:20 صموعد صلاة الظهر 11:54 صميعاد صلاة العصر 3:23 متوقيت صلاة المغرب 6:03 ممواقيت صلاة العشاء 7:20 م