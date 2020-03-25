اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:



ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :


مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:26   ص

توقيت صلاة الظهر 12:01 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:10

ميعاد صلاة العشاء 7:27



 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:29 ص

توقيت صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:35

توقيت صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:33 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:21

توقيت صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 06: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:24 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:16 ص

توقيت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:18

توقيت صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:13 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:25 ص

توقيت صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:17




ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:



ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :



 مكة

موعد صلاة الفجر 5:00 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

موعد صلاة المغرب 6:36 م

ميعاد صلاة العشاء 7:46 م



المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:58 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

موعد صلاة المغرب 6:39 م

توقيت صلاة العشاء 7:48 م



الرياض

موعد صلاة الفجر 4:29 ص

توقيت صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:20 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:11

توقيت صلاة الظهر 11:46 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:56

موعد صلاة العشاء 7:12 م


مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:59 ص

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

موعد صلاة العصر 3:56 م

توقيت صلاة المغرب 6:36 م

موعد صلاة العشاء 7:50 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:53 ص

توقيت صلاة الظهر 12:34 م

موعد صلاة العصر 4:03 م

توقيت صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:04



مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:20 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب  6:03 م

مواقيت صلاة العشاء 7:20 م


 

 


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