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مواطن مصرى فى سويسرا يشيد بدور الخارجية لإعادة العالقين: فخور لأنى مصرى

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:43 م
مواطن مصرى فى سويسرا يشيد بدور الخارجية لإعادة العالقين: فخور لأنى مصرى وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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أشاد مواطن مصرى فى سويسرا يدعى أمجد أبو الفتوح بدور القنصلية المصرية فى سويسرا، مؤكدا سرعة استجابة القنصلية المصرية لمناشدته التى أرسلها حول المصريين الراغبين في العودة للبلاد.
 
وأكد المواطن المصرى فى تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أن مساعد القنصل المصرى فى سويسرا تواصل معه، وحرص على تدوين بياناته الشخصية وبيانات الأسرة الراغبة فى العودة إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن مساعد القنصل المصرى أبلغه بأن التوجيهات حاليا هي إجلاء كافة المصريين العالقين والغير مقيمين في دول العالم، معربا عن فخره بكونه مواطن مصرى بعد تحرك وزارة الخارجية والدولة داخليا وخارجيا.
 
كان وزير الخارجية سامح شكرى قد اجتمع اليوم الأربعاء مع عدد من السفراء مُساعدى وزير الخارجية، وذلك لبحث التطورات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتداعيات ذلك على أحوال المواطنين المصريين بالخارج، فضلاً عن جهود وزارة الخارجية المُكثفة في هذا الشأن.
 
وكان صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأنه في ضوء التطورات المتلاحقة المرتبطة بالتدابير الاحترازية التي تطبقها دول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا المُستجد، والتداعيات المترتبة على ذلك، والتي أثرت على أحوال المقيمين والزائرين من المواطنين المصريين بالخارج، استمع الوزير شكري إلى الجهود التي تبذلها البعثات المصرية بالخارج في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع السلطات المعنية بدول الاعتماد لتسهيل إعادة المصريين العالقين بالخارج بالتعاون مع الجهات المصرية ذات الصلة، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية للاطمئنان على أحوالهم وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة، ومتابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا بالفيروس في الدول الأخرى.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية تناول كذلك مع مساعديه كافة تفاصيل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة الخارجية لمكافحة انتشار الفيروس، وذلك حرصاً على سلامة العاملين بالوزارة والمترددين عليها.
 
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية كان قد كلف السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج بتوجيه رسالة إلى أعضاء الجالية المصرية في دولة الاعتماد حول جهود الدولة المصرية اتصالاً بمواجهة انتشار الفيروس، فضلاً عن قيامهم بتخصيص وسيلة تواصل للرد على كافة استفسارات وطلبات السادة المواطنين المصريين في الخارج.
 
 
 

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