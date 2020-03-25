اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 05:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 12 شخصا فى فيضانات تضرب إيران

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:10 ص
مصرع 12 شخصا فى فيضانات تضرب إيران فيضانات تضرب إيران
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 12 شخصا مصرعهم، وفُقد أثر 2 في إيران من جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة شهدتها البلاد منذ الأحد، وفق ما أعلنت هيئة الطوارئ الإيرانية التى تخوّفت من تجدد هطول الأمطار الغزيرة.

ووفقا لما نشره موقع "سكاى نيوز"، تأتي الفيضانات فى وقت تعانى فى إيران من تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المتحدّث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدى، إن 11 محافظة من أصل 31 تضمّها إيران شهدت هطولا للأمطار الغزيرة.

وأضاف أن "محافظات هرمزكان، وبوشهر، وكرمان، وفارس، وسيستان-بلوشستان هي الأكثر تضررا بالفيضانات".

وعلى الرغم من أن الأمطار انحسرت "لا تزال عمليات الإغاثة مستمرة" في المناطق المنكوبة، وفق خالدى.

وقال المتحدث: "لقد حذّرنا من موجة جديدة من الأمطار فى (عدد من المناطق الغربية) السبت".

وإيران إحدى أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا المستجد، وقد أعلنت وفاة 1934 شخصا بكوفيد-19.


ايران

فيضانات

مصرع ايرانيين

اخبار ايران

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. إيران تجهز مستشفى بـ2000 سرير لمرضى كورونا فى 48 ساعة

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:00 ص

تحذير من احتمال توجيه إيران القرض الدولى لدعم الحرس الثورى بدل مواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:26 م

السجن لمترجم أفغانى فى الجيش الألمانى بتهمة التجسس لصالح إيران

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:19 م

إيران والولايات المتحدة نيران لا يطفئها كورونا.. روحانى يحمل واشنطن مسئولية تفاقم الوباء فى بلاده.. ويطالب برفع العقوبات بدلا من المساعدات.. وبومبيو يتهم طهران بسرقة مليار يورو عام 2012.. والمحصلة وفاة الآلاف

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

رئيس وزراء كندا للمستهينين بكورونا: لقد طفح الكيل.. ابقوا بالمنزل "فيديو"

رئيس وزراء كندا للمستهينين بكورونا: لقد طفح الكيل.. ابقوا بالمنزل "فيديو"

اعرف إزاى تبلغ عن الأسواق والمحال المخالفة لقرار الغلق للوقاية من كورونا

اعرف إزاى تبلغ عن الأسواق والمحال المخالفة لقرار الغلق للوقاية من كورونا

إنتاج 11 ألف عبوة كحول يوميًا تركيز 70% وطرحها كمطهرات بالمجمعات الاستهلاكية

إنتاج 11 ألف عبوة كحول يوميًا تركيز 70% وطرحها كمطهرات بالمجمعات الاستهلاكية

تعرف على السجل الإجرامى لجماعة الإخوان بعد مرور 92 عامًا على تأسيسها

تعرف على السجل الإجرامى لجماعة الإخوان بعد مرور 92 عامًا على تأسيسها

اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء

اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء

احذر.. عقوبات نص عليها قانون الطوارئ للمخالفين لقرارات الحكومة

احذر.. عقوبات نص عليها قانون الطوارئ للمخالفين لقرارات الحكومة

صور.. "خطأ قاتل" من ترامب ومعاونيه خلال خطابه الأخير عن أزمة كورونا

صور.. "خطأ قاتل" من ترامب ومعاونيه خلال خطابه الأخير عن أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة