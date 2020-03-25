مصرع 12 شخصا فى فيضانات تضرب إيران

وكالات

لقى 12 شخصا مصرعهم، وفُقد أثر 2 في إيران من جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة شهدتها البلاد منذ الأحد، وفق ما أعلنت هيئة الطوارئ الإيرانية التى تخوّفت من تجدد هطول الأمطار الغزيرة.

ووفقا لما نشره موقع "سكاى نيوز"، تأتي الفيضانات فى وقت تعانى فى إيران من تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المتحدّث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدى، إن 11 محافظة من أصل 31 تضمّها إيران شهدت هطولا للأمطار الغزيرة.

وأضاف أن "محافظات هرمزكان، وبوشهر، وكرمان، وفارس، وسيستان-بلوشستان هي الأكثر تضررا بالفيضانات".

وعلى الرغم من أن الأمطار انحسرت "لا تزال عمليات الإغاثة مستمرة" في المناطق المنكوبة، وفق خالدى.

وقال المتحدث: "لقد حذّرنا من موجة جديدة من الأمطار فى (عدد من المناطق الغربية) السبت".

وإيران إحدى أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا المستجد، وقد أعلنت وفاة 1934 شخصا بكوفيد-19.