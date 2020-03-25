مصرع أكثر من 20 عنصرًا حوثيًا فى الجوف باليمن

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لقى أكثر من ٢٠ عنصرًا من ميليشيات الحوثى مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، فى كمينين محكمين نفذتهما قوات الجيش اليمنى مسنودة برجال المقاومة فى مديريتى خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" عن مصدر عسكرى قوله إن أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة استدرجوا مجاميع من عناصر الميليشيات إلى كمينين محكمين في شرق المزاريق بوادي وسط في مديرية خب والشعب شرق الجوف أسفرا عن مقتل أكثر من ٢٠ من عناصر الميليشيات واغتنام خمسة أطقم تابعة للميليشيات".

وكانت قوات الجيش قد خاضت معركة شرسة ضد مليشيات الحوثي في منطقة المرازية بمديرية الحزم بالقرب من جبال الندر المطلة على مديرية الصفراء بالجوف، حيث لقي أكثر من ١٧ عنصرًا من عناصر الميليشيات مصرعهم إضافة إلى تدمير مدرعتين واغتنام عربة (بي ام بي) ومخزن ذخيرة خفيفة وثقيلة وأسر عدد من أفراد المليشيا الحوثية.