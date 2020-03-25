اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 08:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع أكثر من 20 عنصرًا حوثيًا فى الجوف باليمن

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:00 م
مصرع أكثر من 20 عنصرًا حوثيًا فى الجوف باليمن ميليشيا الحوثى باليمن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى أكثر من ٢٠ عنصرًا من ميليشيات الحوثى مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، فى كمينين محكمين نفذتهما قوات الجيش اليمنى مسنودة برجال المقاومة فى مديريتى خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف.
ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" عن مصدر عسكرى قوله إن أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة استدرجوا مجاميع من عناصر الميليشيات إلى كمينين محكمين في شرق المزاريق بوادي وسط في مديرية خب والشعب شرق الجوف أسفرا عن مقتل أكثر من ٢٠ من عناصر الميليشيات واغتنام خمسة أطقم تابعة للميليشيات".
وكانت قوات الجيش قد خاضت معركة شرسة ضد مليشيات الحوثي في منطقة المرازية بمديرية الحزم بالقرب من جبال الندر المطلة على مديرية الصفراء بالجوف، حيث لقي أكثر من ١٧ عنصرًا من عناصر الميليشيات مصرعهم إضافة إلى تدمير مدرعتين واغتنام عربة (بي ام بي) ومخزن ذخيرة خفيفة وثقيلة وأسر عدد من أفراد المليشيا الحوثية.


اليمن

ميليشيا الحوثى

الجوف

محافظة الجوف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية: اليمن خال من كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:10 ص

هل يخمد "كورونا" نيران الحروب والصراعات؟.. نداء أممى لوقف إطلاق النار.. النساء والأطفال بين ضراوة الوباء وجنون الحروب.. نظم صحية منهارة وأدوية منعدمة وأغذية شحيحة.. اليمن: الحوثى يستغل الوباء لاحتجاز اليمنيين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:00 م

صور.. "إعمار اليمن "يطلق حملة للتعقيم ضد كورونا بمحافظات يمنية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:49 م

الصحة العالمية: اليمن خالٍ من فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة