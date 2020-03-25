مركز الأورام بجامعة المنصورة يبدأ العمل بنظام العيادة الإلكترونية للمرضى

الدقهلية شريف الديب

أطلق مركز الأورام بجامعة المنصورة، مبادرة العيادة الإلكترونية، بوحدات طب الأورام وأمراض الدم وجراحة الأورام وأورام الأطفال، حرصًا على سلامة المرضى فى ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل أعداد المرضى المتواجدين بالعيادات الخارجية، ولحل مشكلة الزحام فى ظل الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بشكل غير تقليدى.

تحت إشراف الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور وليد النحاس نائب مدير مركز الأورام والدكتور توفيق الخضرى نائب مدير مركز الأورام.

وأوضح الدكتور وليد النحاس، أن النظام الجديد يتيح للمريض طلب الاستشارات الطبية التخصصية طبقًا للحالة الصحية، حيث يقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل مع المريض عبر رسائل الصفحة الرسمية لمركز الأورام جامعة المنصورة، ويقوم بالرد على استفسارات الحالة المرضية ومتابعتها بعد متابعة نظام ابن سينا الطبى الإلكترونى ومراجعة البيانات الطبية والأرشيف الطبى للمريض وتقديم الاستشارات العلاجية للمرضى وفى حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمركز.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حجازى، أن إدارة المستشفيات بجامعة المنصورة تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على حياة المرضى المترددين على المستشفيات والمراكز الطبية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والاستفادة من التحول الرقمى للخدمات الطبية التى تقدم للمرضى من خلال البرامج الالكترونية الطبية لمتابعة المرضى والتى تتميز بها جامعة المنصورة.