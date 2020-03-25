مراكز التسوق فى أمريكا تغلق أبوابها خوفا من كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

توقفت الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تفشي فيروس كورونا ، فبعد أن كانت شوارعها تعج بالسياح والمارة أصبح الخواء والفراغ هو شعار المرحلة في امريكا وغيرها من دول العالم، وعرضت قناة روسيا اليوم مشهد لا يمكن تخيله في امريكا حيث تجولت الكاميرات في بعض مراكز التسوق بالولايات المختلفة وتبين خلوها من أي متسوقين خوفا من التعرض لعدوى فيروس كورونا.

وأغلقت جميع مراكز التسوق في الولايات المتحدة أبوابها أمام المتسوقين خوفا من تفشي العدوى داخل مراكزها، وظهرت ساحات الانتظار خالية من تواجد للسيارات وكأن الحياة توقفت في امريكا، مما جعل مراكز التسوق ترفع شعار "مغلق لحين اشعار آخر".



مراكز التسوق تغلق ابوابها



مراكز التسوق فى امريكا

وعلى جانب آخر، قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنها منحت 100 مليون دولار إلى 1381 مركزا طبيا فى مختلف أرجاء البلاد لتعزيز استجابتها لتفشى فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة فى بيان إن المراكز قد تستخدم هذه الأموال فى تلبية الاحتياج للفحص والاختبارات وشراء إمدادات طبية وتعزيز قدرات تقديم الخدمة الطبية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أكد مجددا، أمس الثلاثاء، مخاوفه بشأن التأثير الاقتصادى لفيروس كورونا وقال إن الأمريكيين سيتخذون احتياطات لتجنب العدوى عندما يعودون للعمل، وقال ترامب على تويتر، "شعبنا يريد العودة إلى العمل.. سيمارسون التباعد الاجتماعى وكل شيء آخر وستتم متابعة كبار السن من خلال إجراءات وقائية وبكل حب، نستطيع أن نفعل شيئين معا، العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ (بأى شكل من الأشكال) من المشكلة".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أكد فى وقت سابق، أن الحصول على أقنعة الوجه الطبية "الكمامات" وأجهزة التنفس الصناعى ليس بالأمر السهل فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى عمل إدارته على دعم ومساعدة الولايات فى الحصول على المعدات اللازمة لعلاج الحالات المصابة، فيما وصف السوق العالمى لتلك المعدات بـ"المجنون".