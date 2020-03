مراكز التسوق فى أمريكا تغلق أبوابها خوفا من كورونا.. فيديو

توقفت الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تفشي فيروس كورونا ، فبعد أن كانت شوارعها تعج بالسياح والمارة أصبح الخواء والفراغ هو شعار المرحلة في امريكا وغيرها من دول العالم، وعرضت قناة روسيا اليوم مشهد لا يمكن تخيله في امريكا حيث تجولت الكاميرات في بعض مراكز التسوق بالولايات المختلفة وتبين خلوها من أي متسوقين خوفا من التعرض لعدوى فيروس كورونا.

Shopping malls all across US close down amid pandemic #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/R5ZeUhSeJO