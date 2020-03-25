اليوم السابع
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محكمة الاستئناف بالإسكندرية تنظم حضور القضاة لمنع الزحام خوفا من كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:55 م
محكمة الاستئناف بالإسكندرية تنظم حضور القضاة لمنع الزحام خوفا من كورونا محكمة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار نابليون حبيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، بتنظيم حضور القضاة إلى مقار المحاكم، حيث تم تعليق العمل كليًا، فيما ليس له دور انعقاد لمدة 15 يومًا، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا "المدنية والتجارية والأسرة والجنائية - إداريًا"، وتحديد جلسات تالية، تجنبًا لحضور المتقاضين.

أكد القرار رقم 24 لسنة 2020 استمرار النطق بالأحكام القضائية المحجوزة للحكم في جلساتها المحددة في الإسكندرية ومأمورياتها "البحيرة، ومطروح" بالتناوب، والنظر في تجديد قرارات الحبس من خلال الدائرتين "8 و32"، وإخطار النيابة العامة ونقابة المحامين والجهات الإدارية المعنية بتلك القرارات.

وفي نفس السياق قررت النيابة العامة، تطبيق إلغاء أعمال الفترة المسائية، مع استمرار العمل بالفترة الصباحية حتى الساعة 5 مساءً، وتعليق العمل بنيابة المرور الجزئية، وإحالة أعمالها للنيابات الكلية.

وشمل القرار تخفيض أعداد أعضاء وموظفي النيابة لـ10% وبما يسمح بتيسير العمل، مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أصدر قرارًا بشأن تنظيم العمل بالنيابات، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 مساءً اعتبارًا من غدا الأربعاء، ولمدة أسبوعين.

ونص القرار على:

أولا: إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية مع استمرار العمل فى الفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساءا بحد أقصى.

ثانيًا: تخفيف أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتسير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية المشار إليها فى قرار رئيس الوزراء.

ثالثا: تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتًا، وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها.

رابعًا: مراعاة أعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والقرارات المتعلقة به فى ضوء ما سبق التوجيه به بتاريخ 20 مارس


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