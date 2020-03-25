اليوم السابع
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محافـظ المنوفية: حساب خاص لتلقى التبرعات لمواجهة فيروس كورونا لتعويض المضارين

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:15 م
محافـظ المنوفية: حساب خاص لتلقى التبرعات لمواجهة فيروس كورونا لتعويض المضارين اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية-محمد فتحى

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أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن فتح باب التبرعات على حساب صندوق الكوارث بالمحافظة بشيك نقدى أو على حساب الصندوق بالبنك المركزى المصرى الفرع الرئيسى رقم 9450855822 وذلك لتلقى المساهمات والتبرعات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتعويض المضارين من موجة الطقس السيىء بنطاق المحافظة.  

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى  بالتكاتف والوقوف صفاً واحداً للعبور من هذه الأزمة  ، مشيداً بدور رجال الأعمال الذين بادروا بالتكاتف مع كافة الأجهزة التنفيذية في مواجهة هذه الأزمة .
 

وفى إطار المساهمة فى رفع العبء عن كاهل العمالة الغير منتظمة وخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا.

وأعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحويل ما يقرب من مليون و350 ألف جنيه لعدد 27177 من العمالة الغير منتظمة  والمسجلة بقاعدة بيانات ما قبل الأحداث الجارية بمديرية القوى العاملة بالمحافظة بواقع 500 جنيه لكل عامل،وعلى كل عامل مسجل بقاعدة البيانات ويحمل كارنيه القوى العاملة التوجه لأقرب مكتب بريد وبالبطاقة الشخصية لصرف المبلغ  بداءً من يوم الإثنين 30 مارس .

كما ناشد المحافظ كافة العمالة الغير منتظمة بسرعة تسجيل بياناتهم  على الموقع الإلكترونى للوزارة( www.manpower.gov.eg) وتخصيص رقم 01212201303 لإستقبال إستفسارات العمالة الغير منتظمة عن أية بيانات على الواتس أب  ، جاء ذلك خلال إجتماعه  بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ، ووكيل وزارة القوى العاملة ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمحافظة.

كما وجه المحافظ وكيل  وزارة التضامن الإجتماعى بحصر الحالات المتضررة نتيجة التحويل من الضمان لتكافل وكرامة وحالات قائمة الإنتظار والحالات المقبولة ولم يصدر لها الفيزا حتى تاريخه ، ليتم النظر فى مساعدتها من خلال صندوق الكوارث بالمحافظة .

وعلى جانب أخر وفى إطار  توجيهات محافظ المنوفية  بصرف التعويضات اللازمة  للمضارين  جراء موجة الطقس السيىء التى تعرضت لها البلاد مؤخراً  ، أكد منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأنه تم صرف إعانات فورية لعدد 8 حالات وفيات من مؤسسة التكافل  الإجتماعى والجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة ، وسيتم صرف إعانة  إضافية  من صندوق الإغاثة لكل حالة وفاة حال إستيفاء أوراقها ، و صرف مبلغ يتراوح من 2000 جنيه إلى 20 ألف جنيه لحالات الإصابة  حسب نسبة الإصابة والعجز فورا إستيفاء أوراقه .

كما أشار  إلى أنه  تم حصر خسائر الممتلكات ضمن موجة الطقس السيىء وسيتم صرف 50% من إجمالى الخسائر بحد أقصى 20 ألف جنيه ، وبالنسبة للحالات المتضررة والتى  تحتاج إلى إحلال وتجديد ستقوم جمعية صناع الحياة  بالمنوفية  بإعادة الإعمار فى حدود 50 ألف جنيه وفقا لمعاينة اللجنة المشكلة ومحضر الشرطة . 
 

 

 


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