اليوم السابع
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محافظ مطروح يبحث مقترح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى سيوة

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:41 م
محافظ مطروح يبحث مقترح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى سيوة محافظ مطروح يبحث مقترح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في سيوة
مطروح - حسن مشالى

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عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لقاء مع مسئول إحدى الشركات المتخصصة فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بحضور  عدد من مشايخ سيوة  ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية، وذلك للاطلاع على مقترح الدراسة المقدمة من الشركة،  بهدف توليد الطاقة الكهربائية من خلال استغلال الطاقة الشمسية نهارا واستخدام  مياه الصرف الزراعي بسيوة، ثم إعادة استخدام المياه ليلا على توربينات لتوليد الكهرباء.

 

وشهد الاجتماع، شرح الدراسة التفصيلية التي تم إعدادها بمعرفة الشركة بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية، كالري والزراعة والكهرباء ، واستعراض آليات التمويل ومراحل التنفيذ، وكذلك كيفية الاستفادة من  نقل المياه إلى عدد من المناطق تمهيدا لإعادة زراعة 50 ألف فدان جديد فى بعض المناطق الجديدة بواحة سيوة .

 

من جانبه أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على أهمية مشاركة المجتمع المحلى ومشايخ سيوة، وكذلك خضوع الدراسة للأبحاث العلمية  الكاملة، حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة مرجوة من المشروع اقتصاديا، سواء فى استخراج الطاقة أو زراعة مساحات جديدة.

 

على جانب آخر شهد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء،  توقيع عقد الإنابة بين محافظة مطروح والإدارة العامة لمشروعات صرف مطروح، التابعة لوزارة الري، بقرية  بهى الدين بسيوة  بتكلفة4  مليون جنيه،  وذلك لعلاج مشكلة الصرف الزراعي بلبقرية، والتي تدخل ضمن القرى الـ 5 ضمن تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة"  بمحافظة مطروح، وذلك بحضور عدد من مشايخ سيوة ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث  وقع المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير  العام نيابة عن محافظة مطروح ، والمهندس على محيى الدين نيابة عن الإدارة العامة  لمشروعات صرف مطروح، ويتضمن العقد  شراء وحدتي رفع كهرباء ومولد لتشغيل الوحدات لرفع المياه، من المصارف واستخدامها في الري وعمل خزانات لتجميع المياه بمنطقه زجان ، واعادة استخدامه فى الزراعة.


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