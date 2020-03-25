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محافظ كفر الشيخ يعتمد تعديل جزئى من المخطط التفصيلى لقرية أريمون

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:14 ص
محافظ كفر الشيخ يعتمد تعديل جزئى من المخطط التفصيلى لقرية أريمون اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، قراراً حمل رقم 305 لسنة 2020م ، باعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لقرية أريمون – مركز كفر الشيخ .

جاء ذلك بعد الإطلاع على أحكام القانون 43 لعام 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وعلى القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 ، بشأن فرض مالى مقابل التحسين على العقارات التى تطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 3/3-2020 المرفق به صورة محضر لجنة الاشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ فى 18/2/2020 ، والمتضمن الموافقة على تعديل المخطط التفصيلى المعتمد لقرية أريمون – مركز كفر الشيخ ، بشأن رفع جزء من الخدمة المقترحة سوق لاستخدامها سكنى طبقا لرغبة مالكها ، حيث أن المساحة كافية لإقامة الخدمة عليها بناء على طلب المقدم من المواطن / خيرى أحمد البطاط وكيلا عن / أحمد خيرى أحمد البطاطا .

قرر مادة أولى يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لقرية أريمون – مركز كفر الشيخ بشأن رفع جزء من الخدمة المقترحة سوق لاستخدامها سكنى طبقا لرغبة مالكها حيث أن المساحة المتبقية لإقامة الخدمة عليها بناء على طلب المقدم من المواطن خيرى أحمد البطاط وكيلا عن أحمد خيرى أحمد البطاطا،مادة ثانية على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره،مادة ثالثة بنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.


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