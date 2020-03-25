اليوم السابع
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محافظ قنا يقرر صرف 3 أشهر ألبان للأطفال لمنع الزحام

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:13 م
محافظ قنا يقرر صرف 3 أشهر ألبان للأطفال لمنع الزحام اللواء أشرف الدوادى محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا صرف 3 أشهر من مقررات العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك صرف مقررات 3 أشهر للمستفيدين من ألبان الأطفال، وذلك فى إطار مساعدة المواطنين على البقاء فى المنازل قدر المستطاع طبقا لتعليمات مجلس الوزراء.

وأكد محافظ قنا أن مديرية الصحة ستقوم بصرف مقررات 3 أشهر للمستفيدين من ألبان الأطفال كما سيتم التوزيع بالعيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية.

وتفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إجراءات تجهيز مستشفى قفط التعليمى كمستشفى للحجر الصحى لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا طبقا لمعايير الحجر الصحي، رافقه في الزيارة الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا وعدد من الأطباء بالمستشفى وذلك في إطار التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى حالة الإحتياج للمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس .

وخلال الزيارة وجه الداودى مدير المستشفى بسرعة إخلاء الطابقين الثالث والرابع وتجهيزهما فى غضون 48 ساعة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا حال اكتشافها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن المستشفى تضم 30 غرفة مطابقة لمعايير الحجر الصحى مؤكدا على أن وزارة الصحة حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم وتوفير كافة المستلزمات الطبية بالمستشفيات التى تم اختيارها لعزل حالات الإصابة .

وخلال جولته بالمستشفى أكد الداودى على أهمية التثقيف الصحي ونشر الوعي لدي المواطنين بخطورة انتشار الفيروس مناشدا المواطنين بدعم جهود وقرارات الدولة المصرية والبقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا فى حالات الضرورة لنتجاوز معاً هذه الأزمة مطالبا اطقم الأطباء والتمريض بضرورة تطبيق تعليمات وزارة الصحة وارتداء الكمامات أثناء التعامل مع المرضى للحد من انتشار الفيروس .

من جانبه أكد الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة على انه حال الاشتباه فى اى حالات مصابة يتم اخذ العينات واتخاذ الإجراءات الطبية بشأنها لافتا الى ان المديرية أجرت تعقيما كاملا للعديد من المؤسسات الحكومية على مدار الأسبوع الماضى للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت جامعة جنوب الوادي، منع زيارة المرضى بالأقسام الداخلية بجميع مستشفيات قنا الجامعية لأجل غير مسمى.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن القرار بمنع الزيارات يأتي في ضوء الخطة القومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19، وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وإعلاء لمصلحة المريض.

وأشارت إلى أن مستشفيات جامعة جنوب الوادي قررت منع زيارة المرضى لآجل غير مسمى مع الاكتفاء بمرافق واحد مع كل مريض على مدار اليوم.

 

 


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