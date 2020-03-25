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محافظ جنوب سيناء يوجه باستكمال أعمال الرصف وإزالة التعديات على الأراضى

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:53 م
محافظ جنوب سيناء يوجه باستكمال أعمال الرصف وإزالة التعديات على الأراضى محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء توجيهات لرؤساء المدن باستمرار استكمال المشروعات التنموية بالمحافظة وإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة  قامت مدينة شرم الشيخ باستكمال الأعمال النهائية للإسفلت للطريق الأمامي بقطاع نبق السياحى بطول 4كم.

 كما قامت مدينة طور سيناء بتنفيذ حملة إزالة مكبرة بمدخل قرية الجبيل لإزالة المعوقات وبعض المبانى لتنفيذ عملية ازدواج طريق الجبيل الجديد وتركيب خط طرد محطة صرف قرية الجبيل بعد تنفيذ توجهيات المحافظ بتسليم منزل بدوى لكل اسرة ازيل منزلها وذلك قبل قبل الازالة كما تم استكمال عملية رصف شوارع المدينة الداخلية ، وقامت مدينة نويبع بإزالة مخيم متعدى على حرم البحر والطريق الدولى بأم مريخة بمدينة نويبع.

كما تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، عملية تعقيم ورش كافة شوارع ومشايات مدينة شرم الشيخ والتى شارك فيها عدد من الإدارات والمديريات بالمحافظة منها المرور والحماية المدنية والطب الوقائي والمطافئ والصحة والمياه والصرف الصحى والمتوطنة ومكافحة الامراض والزراعة وذلك بقيادة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وجهازه التنفيذي واثني المحافظ على كافة الجهات المشاركة على جهدهم الكبير ووجه بتعميم التجربة فى باقى المدن من اجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

 

 


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طرق

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محافظ جنوب سيناء

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